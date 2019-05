Emilio Fajardo, el entrenador del Algeciras CF, transmitió el sentir de su equipo, ilusionado y responsabilizado, antes de afrontar en L’Hospitalet el domingo la vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda B. “Hemos ilusionado a muchísima gente que está volcada con nosotros y no podemos fallar”, sostiene el técnico, que insiste en que “buscar el gol para ganar” es el camino más seguro para lograr el ansiado pase a la segunda ronda.

“Para nosotros es un orgullo representar al Algeciras CF, ojalá estemos a la altura de todos y consigamos que se hable bien del club, del equipo y de la ciudad”, expresó Fajardo en la rueda de prensa previa a “un viaje importante” para el que se sienten “arropados”.

“Va a ir gente de la zona, gente de arriba, familiares, amigos, el mismo domingo en avión... Esto hay que hacerlo por mucha gente, tenemos volcada una ciudad, hemos ilusionado a muchísima gente, hemos demostrado que se podía y no podemos fallar”, manifestó el técnico.

“Esta afición es diferente en todos los sentidos y nosotros también lo somos como equipo”, prosiguió. “Cuando la situación estaba más difícil, hemos tirado para adelante y sé que este club nunca va a estar solo en ningún lado. Jugamos a mil kilómetros, pero si jugásemos a dos mil kilómetros también habría algeciristas en las gradas”.

"Hay que saber visualizar el partido porque creo que va a haber muchos momentos"

Fajardo habla de cómo encarar la vuelta tras el 1-0 favorable de la ida en el Nuevo Mirador: “Al haber hecho bien las cosas en casa puedes jugar con el tiempo y con el resultado. Ya no es solo ganar o ganar como estábamos antes en las semanas anteriores, así que nos va a ayudar mucho el saber dominar los tiempos del partido”, explicó.

“No hemos modificado nada esta semana”, apuntó Fajardo. “Creo que los jugadores no habrán visto nada anormal, hemos trabajado el rival, cómo hacerle daño, nuestro partido... Sí hemos tratado el acostumbrarnos al minuto y al resultado porque es una eliminatoria y puede haber momentos en los que se acabe la táctica, la estrategia y se acabe todo y solo sea momento del corazón”, reflexionó.

“Hemos visto cómo es –dice sobre el L’Hospitalet–, sus puntos fuertes y no tan fuertes; es un equipo con un bagaje ofensivo importante e imagino que irá al ataque a ganarnos, pero sin volcarse de inmediato porque con el 1-0 te empatan”, opina.

“Nuestro objetivo es ir a buscar el gol. No podemos esperarlas venir o esperar que no nos marquen”, sentenció Fajardo, que apela a mantener el espíritu de lo conseguido en la mejor racha algecirista de la temporada: “Seguir fuertes en defensa, somos sólidos, tenemos muchas armas como hemos demostrado, cambiar sería una equivocación”.

“Sabemos que va a ser otro partido distinto y que esto es una eliminatoria”, sostiene. “Somos dos equipos hechos para dominar, para ganar, para jugar al ataque, en ese sentido tenemos dos estilos muy definidos”. El técnico del Algeciras no cree que el campo vaya a ser un factor determinante: “Es verdad que es una superficie que no la tenemos en casa, pero hay muchos campos así en la categoría; las dimensiones me dejan más tranquilo porque es grande, similar al nuestro y es un buen césped artificial”.

Fajardo dice tener “las ideas muy claras” sobre “cómo hacer daño” a sus oponente, pero lógicamente no quiere revelar sus cartas. “El que salga lo va a hacer con ganas de comerse el césped, ya sea de inicio o quince minutos como el otro día hizo Tote”, aventuró el albirrojo.

“Hay que saber visualizar el partido porque creo que va a haber muchas alternativas”, apostilló Fajardo, que tiene pensado “entrenarlo todo, hasta los penaltis” en las dos sesiones que tiene por delante tras el viaje.