El Algeciras CF visita este domingo (12:00) al Coria CF en un partido para demostrar, para hacer creer a los no creyentes, para levantar el ánimo derrumbado tras dos derrotas que han alejado al equipo de Emilio Fajardo a cinco puntos de la liguilla de ascenso a Segunda B. Sin dos titulares como José Carlos y Pablo Ganet, los albirrojos pretenden convencer al algecirismo de que aún hay posibilidades de acabar entre los cuatro mejores del grupo X de Tercera a falta de ocho finales.

Alineaciones probables Coria CF: Isco, Begines, Feito, Rojas, Serano, Chapi, Iván Pavón, Dani Romero, Espadas y Gonzalo.

Algeciras CF: Romero, Juanjo, Gallardo, Benítez, Pablo de Castro, Borja Vicent, Antoñito, Iván, Antonio Sánchez, Pipo y Eric.

Árbitro: Montijano Linde (Jaén).

Hora: 12:00 (36ª jornada).

Estadio: Guadalquivir, en Coria del Río (Sevilla).

Antecedentes: El Algeciras lleva cinco visitas seguidas sin perder en Coria. La última derrota fue por 2-1 en la 09/10. La visita más reciente fue en la 16-17 con 1-1 y el último triunfo albirrojo, en la 14-15 por 2-3.

Día señalado para el Algeciras, especialmente para la plantilla de un Fajardo que fue pitado por primera vez en la derrota ante el Ciudad de Lucena. El técnico sabía que no tenía apenas margen para fallar y menos como ha sucedido en las dos últimas jornadas. Muchos aficionados han perdido la fe y los que todavía creen en la remontada lo hacen con muchas reservas, más por ejercer de buen algecirista que por argumentos.

Los albirrojos viajan sin dos de sus titulares, José Carlos y Pablo Ganet, ambos sancionados. El centrocampista, además, está de periplo con la selección de Guinea Ecuatorial, con la que el pasado viernes marcó su primer gol en el triunfo en Sudán y este lunes juega un amistoso en Arabia. Fajardo avanzó que tampoco podrá contar con Oñate, por motivos personales, y está pendiente de jugadores con molestias como Pablo de Castro, Iván o Borja Vicent, tres pilares que se antojan fundamentales para quemar las naves en Coria. Los tres tocados entraron en una lista de la que se cae Diego Gámiz, uno de los señalados ante el Lucena, y en la que repite el canterano Tote.

Tras "una semana complicada", la más complicada desde que llegó Fajardo, el Algeciras asume que va al estadio Guadalquivir a jugárselas a blancas o negras. "Había que levantar el ánimo de todos, decirle al equipo que está haciendo muchas cosas bien, que estamos cerca y el chip ya se ha cambiado", asegura el técnico.

"Igual que otras veces hemos pedido, ahora nos toca darle estos tres puntos a la afición"

Fajardo pide un voto de confianza: "Necesitamos la unión de todos, hasta que esto no diga que no podemos meternos no puede haber un divorcio con nadie, hay que sacar las fuerzas y tener esperanzas", proclama el entrenador. "Hay que demostrarle de nuevo a la afición que vamos a ganar. Igual que muchas veces se pide, es momento de darle a la afición esos tres puntos, darle la esperanza para que lo vean junto con nosotros y arrimar todos hasta el final", insiste.

"Cuando ves trabajar al equipo ya empiezas a ver la luz, la gente está muy metida", defiende Fajardo, que pide un triunfo en Coria y esperar a algún pinchazo del Córdoba en Lucena, del Betis Deportivo con el Xerez DFC, de Los Barrios con el Utrera o del Ceuta con el Gerena.

Enfrente, además de todos los problemas propios por solucionar, el Algeciras tendrá a un Coria que se juega la vida y que en la primera vuelta, con otro técnico y otro aspecto, dio un revolcón en el Nuevo Mirador. "Cada partido es un mundo y el Coria y nosotros hemos cambiado mucho", advierte Fajardo. "Es un rival directo e incómodo, que vive de segundas jugadas. Es muy buen campo con un gran ambiente de fútbol que se vive excepcional y esos ambientes a mis futbolistas los hace más fuertes".

La lista 18 futbolistas convocados por Fajardo la componen: Romero, Pablo Barroso, Benítez, Cerpa, Iván, Josemi, Borja Vicent, Pipo, Antoñito, Antonio Sánchez, Eric, Karim, Zafra, Juanjo, Tote, Pablo de Castro, Gallardo y Alberto Fuentes.