La Unión Deportiva Los Barrios dejó escapar una magnífica oportunidad para acabar con victoria 2019. Los de Álex Pallarés, que llegaron al encuentro de la 18ª jornada del grupo X de Tercera división en una racha de ocho encuentros sin vencer, tuvieron en su mano un triunfo casi seguro ante el Xerez CD que se desvaneció a pocos minutos del final (2-2).

Álex Pallarés volvió a sorprender con su once. El valenciano no acostumbra a repetir equipo titular, y en esta ocasión no iba a ser diferente. Pablo volvió al banquillo en favor de Iván Villanueva. En la zaga, Oñate salió del equipo, y el técnico dispuso una línea de cuatro con Ález Vázquez y Triunfo en los laterales y los intocables Borrego y Gustavo en el centro. Jorge Herrero y Urri ocuparon la media, y Álex Castillo sustituyó a Alberto Ramos. En el tridente ofensivo repitieron Sergio Romero, Legupín y Dani Guerrero.

La primera mitad se hizo eterna para los aficionados y apenas hubo oportunidades claras, aunque las más claras fueron para los xerecistas. Un centro de Ángel no lo remató Borja de milagro en el 6', luego una internada de Balongo rozó en un defensa y, por último, un saque de esquina botado por Verdú lo estrelló en el lateral de la red Manu Lebrón. Los visitantes apenas inquietaron a Miguel, sólo Dani Guerrero dispuso de una opción clara.

Tras el descanso, el guión no varió. Tanto Xerez CD como Los Barrios estaban reñidos con el gol, hasta que Pallarés, movió el banquillo y sacó a Diawara en detrimento de Dani Guerrero. El senegalés revolucionó el choque y cumplió una de las máximas que se cumple en la Unión en los últimos encuentros: si marca alguien, ese alguien comienza desde el banquillo.

El atacante, en el minuto 74, sólo cuatro después de entrar en el campo, adelantó a los gualdiverdes en una buena acción por la banda izquierda que terminó dentro del portal azulino tras rozar en Dani Jurado.

Fue un mazazo para el Xerez CD, que aunque no había generado demasiado peligro, sí que había expuesto más que su rival y había pisado más área. El Deportivo se reactivó tras el tanto, apretó el acelerador y no tardó en conseguir la igualada. En el minuto 83', Borja empató en una jugada iniciada por Cristian Tejero que merecía la recompensa mayor por la insistencia de los xerecistas.

La alegría duró nuevamente muy poco en el lado azulino. En pleno intercambio de golpes, un centro de Diawara terminó dentro de la meta de Miguel después de que un jugador barreño hiciese falta al meta azulino en el área pequeña y le dejase marcados los tacos en el brazo.

Parecía que la victoria era segura para la Unión y que por fin iba a tener ese punto de suerte que le faltó en tantos encuentros, pero no pudo ser y Ricky, en el minuto 89, estableció la igualada final que dejó a los gualdiverdes con la miel en los labios.

La Unión, con nueve encuentros ya sin sumar tres puntos baja un puesto más en la clasificación, y se instala en el duodécimo puesto con 23 puntos. El descenso sigue estando a seis, pero la directiva barreña debe pensar en reforzarse en la parte de arriba si no quiere ver muy de cerca el peligro.