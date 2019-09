El guardameta de la UD Los Barrios David Zamora se sometió este jueves a una resonancia magnética en la Clínica Quirón de Palmones, que permitirá conocer a comienzos de la semana próxima el verdadero alcance de la lesión de rodilla que ya obligó a que fuera relevado en el partido del pasado domingo con el Conil. La ausencia del guardavallas en el duelo que la Unión disputa el próximo domingo (17:30) en el campo del Sevilla C está confirmada. El guadiareño Pablo Rodríguez, que ya debutó en la última jornada, está preparado para su alternativa como titular en el grupo X de Tercera.

Pablo Rodríguez tuvo sus escarceos con la Balona de la mano de su paisano Jesús Godino (ahora en El Ejido), pero donde realmente dio el paso adelante fue en la cantera del Algeciras. Después de dos años en sus juveniles y de entrenarse con cierta frecuencia con el primer equipo, este verano los de La Menacha aceptaron una petición de los gualdiverdes y se enroló en la Unión en calidad de cedido.

El guardavallas, de 20 años, tiene “una excelente relación” con David Zamora y aunque reconoce que está “muy ilusionado” con la posibilidad de estrenarse en un once titular lamenta que esta oportunidad llegue “por la lesión de un compañero”.

Pablo, que compatibiliza su condición de portero en Los Barrios con su empleo como jardinero en Sotogrande, recalca una y otra vez que tiene “muchas ganas” de que llegue el próximo domingo.

“Por fortuna el domingo pasado en el rato que jugué contra el Conil las cosas salieron bien y eso me da mucha confianza”, resalta.

“Después del partido los compañeros me recibieron con mucho cariño en el vestuario, el míster me dio ánimos y me dijo que a seguir y en eso estamos”, agrega.

El cancerbero asume que el de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros será “un partido complicado” pero muestra su máxima confianza en una Unión, que, recuerda “tampoco conoce la derrota”.

Los barreños tratan de recuperar a Jorge Herrero para el partido en suelo nervionense, donde son bajas confirmadas el ya mencionado David Zamora, por lesión, Mario Pérez y Álex Guti, ambos sancionados.

La ausencia de David Zamora implica que los barreños incluirán en su convocatoria al juvenil Rubén Correro.