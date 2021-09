Jon Rahm ambiciona el trono de Sergio García en Valderrama

El golf es un deporte en el que priman los símbolos, sin que esto suponga que le da la espalda a la modernidad. Tanto los profesionales como los aficionados son conscientes de la trascendencia ue tienen determinados trofeos (por ejemplo, la jarra de clarete del Open Championship o la chaqueta verde otorgada en el Masters de Augusta), reclamos instalados en la mente de todo golfista que se precie. Del mismo modo, las victorias logradas en los escenarios más exclusivos, como los campos de la rotación del Open Championship, las sedes más señeras del U.S. Open, o joyas como el Real Club Valderrama, en la urbanización de Sotogrande, en San Roque, tienen una trascendencia adicional en el palmarés y en los recuerdos de quienes las consiguen. De ahí que un triunfo en el Real Club Valderrama sea un premio tan preciado y buscado, en especial para los golfistas españoles. Por eso Jon Rahm y el resto de la Armada tienen marcado en rojo en el calendario las fechas comprendidas entre el 14 y el 17 de octubre, cuando se celebrará el próximo Andalucía Masters.

La joya promovida por el añorado Jaime Ortiz Patiño en Sotogrande, sin embargo, se le resistió a los nuestros durante mucho tiempo. Tres años después de su inauguración comenzó a albergar el Volvo Masters, el histórico cierre del calendario del European Tour, pero la suerte no le terminó de sonreír a los profesionales españoles. No obstante, ya en la primera edición, en 1988, Seve Ballesteros rozó el triunfo que finalmente se adjudicó Nick Faldo.

Después, el as cántabro, José María Olazábal, José Rivero y Miguel Ángel Jiménez pelearon por el título en numerosas ocasiones en un torneo que llegó a jugarse 16 veces en Valderrama. En 1999, Jiménez se llevó la pugna también al American Express Championship, en el que el golfista de Churriana terminó segundo solo por detrás del estelar Tiger Woods después de un emocionantísimo desempate en ese mismo escenario.

Posteriormente, y sin olvidar el segundo puesto de Carlos Rodiles en el Volvo Masters de 2003 y de los repetidos intentos de José María Olazábal y Miguel Ángel Jiménez por hacerse con el título en dicho torneo, Sergio García tomó el relevo en el que siempre ha considerado su campo favorito.

El golfista de Borriol suma 14 top tens (dos en el American Express Championship, seis en el Volvo Masters, uno en el Open de España y cinco en el Andalucía Masters) en los 15 torneos del European Tour que ha jugado en Valderrama, y en su palmarés también figura el récord de ser el primer golfista que logra tres triunfos en pruebas individuales en este recorrido, al imponerse en las ediciones de 2011, 2017 y 2018 del Andalucía Masters, denominado hasta 2019 Andalucía Valderrama Masters.

Los títulos logrados en el Real Club Valderrama, juez exigente, siempre llegaron ante rivales de talla. Después de bregar con Graeme McDowell, campeón en la edición de 2010, García consiguió en 2011 traducir en victoria su gusto por el campo sanroqueño en un intenso duelo con Miguel Ángel Jiménez, que culminó con una celebración aún recordada. En 2016 llegó el tercer puesto conseguido en el Open de España también jugado en Valderrama, a solo dos golpes de Andrew “Beef” Johnston, preludio de los títulos logrados en 2017 y 2018 manteniendo a raya a Joost Luiten y Shane Lowry, respectivamente.

Después de jugar en Valderrama su primer torneo como profesional en España en 2017, Jon Rahm llegó a la edición de 2019 con ganas de afrontar nuevamente el desafío del diseño de Robert Trent Jones y le peleó la victoria hasta el final al sudafricano Christiaan Bezuidenhout, vencedor en aquella ocasión. Rahm finalizaba segundo empatado con los españoles Adri Arnaus, Álvaro Quirós y Eduardo de la Riva y el francés Mike Lorenzo-Vera, mientras que el inevitable Sergio García firmaba un nuevo top ten en el recorrido sanroqueño al acabar séptimo.

El lógico objetivo del número uno del mundo en el Andalucía Masters de 2021: escalar un puesto en el podio y sumarse a Sergio García, compañero de Ryder Cup, como segundo ganador español en el Real Club Valderrama.

“Ian Poulter me dio un buen consejo y es que cuatro vueltas al par en Valderrama es un top 10. La dificultad de Valderrama es de tee a green, aunque los greens también se parecen a los de Augusta por cómo rueda de bien la bola. Están espectaculares. Gracias a Dios tenemos campos como este, campos cortos en los que el drive no entra tanto en juego”, declaraba Jon Rahm en su paso por el torneo en 2019.

Cabe recordar que el origen de la carrera del golfista de Barrika también está en Valderrama, ya que unos amigos de su padre estuvieron en la Ryder Cup de 1997, le animaron a jugar y toda la familia Rahm acabó apuntándose a la escuela de Eduardo Celles. No es el único recuerdo cariñoso que Rahm tiene del recorrido de Sotogrande.

“En 2007 fui a ver un Volvo Masters y me firmaron la camiseta Stenson y Casey. El primer golpe que vi fue uno de Thomas Bjorn sacando de bunker en el 7 y también vi a Ian Poulter. Son cuatro jugadores con los que después he compartido la Ryder Cup. Si me lo llegan a decir entonces, no lo hubiera creído”.

Ya están a la venta las entradas para disfrutar de Jon Rahm y del resto de los jugadores que acudirán a la edición de este año del Andalucía Masters, y la flexibilidad de la oferta permite escoger entre accesos individuales para cada jornada, abonos de cuatro días o pases para el fin de semana, con tarifas preferentes para menores de 14 años, federados o personas de movilidad reducida. Las entradas se pueden adquirir en el menú Entradas de la web del torneo, en edamgolf.es o en Fever.