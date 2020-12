Udea Algeciras inicia este sábado su particular puente de la Constitución, en el que jugará dos partidos en apenas 48 horas, ambos en el pabellón Juan Carlos Mateo y a las 19:00. Los que entrena Javier Malla recibirá este sábado a Ponferrada, en encuentro de la octava jornada de la Conferencia Oeste de la LEB Plata y el lunes, ante el Juaristi ISB, en partido aplazado de la cuarta fecha del calendario.

Los dos compromisos se escenificarán sin público en las gradas como consecuencia de las medidas restrictivas impuestas por la Junta de Andalucía para paliar la expansión del Covid-19 (coronavirus) al encontrarse el Campo de Gibraltar en nivel-4 de riesgo, pero eso no significa que los hinchas no puedan seguir su desarrollo. El Canal Feb, el de la Federación Española, los emitirá en directo y también se podrá tener acceso a esa señal a través de la página web de Udea.

Los algecireños afrontan este encuentro con la moral muy restañada después de lograr ante Zona Zentro Madrid (63-62) su primer triunfo liguero en encuentro que correspondía a la segunda página del calendario.

De cara a este doble compromiso javi Malla, que por fin ha podido completar una semana normal de entrenamientos –algo que no sucedía desde la pretemporada por culpa del brote de coronavirus que le obligó a aplazar tres duelos- no puede contar con Juanmi López, que cayó lesionado en Morón, aunque sí será de la partida Kedar Salam Nkosi, que no ha podido participar los partidos aplazados, ya que se incorporó al plantel el 26 de octubre como relevo de David McCulloch, de manera que no estaba inscrito en la fecha inicialmente prevista para la celebración de esos duelos.

Ponferrada “está completando un magnífico inicio de temporada”, recalca el entrenador local, que puntualiza: “Conservan el bloque de la temporada pasada y han fichado con mucho acierto, especialmente en el juego interior”.

“Cuenta con gente muy experta y es capaz de practicar un baloncesto con mucho orden defensivo para correr cada vez que pueden, pero es que en el juego estático, especialmente en el lanzamiento exterior, tiene muchas soluciones”, abunda.

“Es un partido duro, que casi seguroi se decidirá por detalles como todos los del último mes, pero el equipo está fuerte, vamos evolucionando, avanzando bastante en el apartado colectivo”, finaliza el técnico de La Badajilla.

Ponferrada, segundo con 5-2

El Ponferrada, que partió a primera hora de este viernes con destino a Algeciras afronta esta octava jornada con un balance de 5-2, lo que le permite ocupar la segunda plaza de la clasificación de la Conferencia. Además, el conjunto leonés llega tras doblegar a uno de los favoritos, el Alerta Cantabria.

En el equipo berciano destaca la baja de Dani Manchón, que continúa su proceso de recuperación y podría volver a una convocatoria la próxima semana. Kiko Guillem que sufría un golpe en su brazo derecho no ha podido entrenar con normalidad esta semana, pero estará en el banquillo.

“Encuentro complicado, un rival que siempre se ha caracterizado por su fortaleza en casa, le está costando arrancar la temporada, porque el covid les afectó de forma bastante dura", asegura el técnico visitante, David Barrio.

“Tampoco han estado con su plantilla completa, y a partir de este encuentro sí que se podrá ver todo el potencial de Algeciras, que está muy bien dirigido por Miki Ortega.”

“Es un viaje largo, pero al igual que cuando ellos tienen que venir al norte, es parte de esta liga, y ahora vienen seguidos los viajes de Melilla y de Marbella, tras Algeciras. Es parte de la competición.”

Los horarios de la octava jornada y posteriormente los resultados y la clasificación se pueden consultar en este enlace.