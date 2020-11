Udea Algeciras retoma este sábado (18:30) en Amorebieta (Vizcaya) su segunda andadura en LEB Plata, con un compromiso que el Gobierno vasco ha declarado a puerta cerrada. El equipo algecireño ha tenido que aplazar los compromisos de las tres últimas jornadas tras detectarse un brote de Covid-19 en su plantilla tras el duelo inaugural en Marbella y ahora ve como la Federación Española le impone, contra su voluntad, afrontar esta cita a pesar de que hay integrantes del plantel, entre ellos el entrenador Javi Malla, que disponen del alta del SAS, pero a los que los PCR le siguen dando positivo. Los udeístas, salvo cambio de última hora, serán dirigidos en el País Vasco por el segundo entrenador, Jordi Cantero.

Udea no hace más que encontrarse piedras en el camino en esta segunda andadura en LEB Plata. El brote de virus que le dejó como secuela la visita a Marbella de la primera jornada sigue creándole problemas. La normativa le obliga este viernes a recorrer los 1.050 kilómetros que separan Algeciras de Amorebieta para enfrentarse al Zornotza Saskibaloi Taldea, pero afrontará el encuentro después de tres semanas en las que prácticamente no ha habido entrenamientos en grupo y con importantes ausencias.

La más significativa de esas bajas es la de Javi Malla. El entrenador no renuncia a viajar in extremis en avión si el último test le concede el negativo que espera, pero en principio, el equipo estará en manos de Jordi Cantero, que no podrá contar con Bola Olaniyan, en la misma situación de su técnico, ni con el capitán Javi Fernández, lesionado en pretemporada.

Es decir, hará frente al choque con diez efectivos, entre los que se encuentra el escolta jamaicano Kedar Salam, que llegó el 26 de octubre para relevar a David McCulloch, que se desvinculó de la entidad.

El problema de Udea no son solo las bajas, sino que sus jugadores afrontan un partido sin apenas haber podido entrenarse, con el riesgo que eso conlleva.

El Zornotza ha ganado tres de cuatro

Por su parte el equipo de casa ocupa la segunda plaza de una clasificación de la Conferencia Oeste que tiene muchísimo de ficticia, ya que solo seis de los catorce equipos han disputado las cuatro jornadas que fijaba el calendario.

El conjunto vizcaíno ha ganado sus dos encuentros en casa (a Clavijo y Ponferrada), perdió en la segunda jornada en Zamora y viene de vencer en Alcobendas, por lo que persigue el que sería su cuarto triunfo en competición, tercero consecutivo.

El técnico es Mikel Garita, que afronta su quinta andadura en ese banquillo, la cuarta en LEB Plata, en la que ha echado manos de algunos jugadores de la zona.

“Estamos en un año muy complicado y hay que saber adaptarse”, dice el preparador en referencia al accidentado comienzo de competición en su conferencia. “Los equipos que sepan adaptarse a la situación disfrutarán de cierta ventaja”.

“Udea ha tenido la mala suerte de pasar por este proceso tan complicado, pero estamos convencidos de que antes o después todos lo pasaremos”, apostilla. “Hay que estar preparados”.

Con respecto al rival, señala: “Mientras que ellos nos han podido ver competir, nosotros vamos un poco a ciegas, pero claro, Udea se cambiaría por nosotros y por no haber pasado por ese infierno”.

“Analizamos más a los jugadores que al grupo, entiendo que tiene herramientas sobre las que construir, pero necesita un poco de estabilidad y tranquilidad para ir mejorando”, subraya

