La Unión Linense de Baloncesto (ULB) comienza el 2021 con una pésima noticia: no podrá contar por tiempo indefinido –en cualquier caso para lo que resta de temporada- con el algecireño Hugo Tavío, al que los médicos han diagnosticado la rotura parcial del ligamento cruzado posterior de una de sus rodillas.

A la ULB se le acumulan las malas noticias. A su condición de colista del grupo D-A de la Liga EBA, en la que aún no conoce la victoria, se suma ahora la lesión del exterior Hugo Tavío, que ya no había podido participar en los dos últimos compromisos (en Almería y Málaga ante el Novaschool) y al que los galenos, tras realizarle la correspondiente resonancia magnética, han diagnosticado la rotura del ligamento cruzado posterior. Los traumatólogos debaten ahora el tipo de tratamiento, es decir, si el jugador debe o no pasar por el quirófano para restañar la zona dañada.

“El periodo habitual de recuperación total oscila entre los seis y los nueve meses, según cada caso”, explica una prestigiosa enciclopedia médica. “En el tratamiento postquirúrgico será fundamental el trabajo de rehabilitación”

“El ligamento cruzado posterior es junto a ligamento cruzado anterior las dos estructuras que unen el fémur a la tibia dentro de la rodilla. Ambos conjuntamente son el pivote central de la articulación sobre los que la rodilla rota y gira”, añade. El cruzado posterior se encuentra en la parte posterior de la rodilla evitando que la tibia se mueva demasiado hacia atrás. Es más fuerte que el ligamento cruzado anterior y se lesiona con mucha menos frecuencia que este, de hecho cuando se lesiona, frecuentemente ocurre asociado a la rotura del cruzado anterior, lo que llamamos una luxación de rodilla o lesión multi-ligamentosa de rodilla".

La escuadra de La Línea regresa a los entrenamientos el próximo lunes, cuatro de enero, día en el que está prevista la incorporación del base Michael Pannagio.