El Dux tira la toalla y el grupo de Algeciras y Balona parece abocado a tener 19 equipos

El Dux Internacional de Madrid tiene decidido, según Carrusel Deportivo de Ser Madrid, que no acudirá al encuentro de la jornada inaugural de la Primera Federación que debería haber disputado en Riazor frente al Deportivo de La Coruña, para el que ha sido asignado árbitro y que además había retrasado su comienzo de las 19:30 a las 20:00 del sábado. La Cadena Cope, por su parte, ha informado este jueves que el conjunto madrileño ya se lo ha comunicado al gallego de manera oficiosa.

A pesar de los esfuerzos del presidente, Stephen Newman, no llega un inversor al club y la entidad no cuenta con fondos ni plantilla para hacer frente a la categoría. De confirmarse esta incomparecencia y la de la segunda jornada, el equipo sería expulsado de la competición y todos los equipos solo disputarían 36 partidos y se enfrentarían a cuatro (y no cinco) plazas de descenso, ya que el reglamento considera que la quinta se la adjudica el propio Dux.

Una vez se confirme este hecho, el Algeciras Club de Fútbol descansará los días 23 de octubre de 2022 y cinco de febrero de 2023, mientras que la Real Balompédica Linense dejará de competir los días 27 de noviembre del presente año y 9 de abril del entrante.

La imposibilidad de salir a competir del Dux Internacional, por su incapacidad para garantizar un presupuesto mínimo y para adecuar sus instalaciones a las exigencias de la Real Federación Española de Fútbol, hace semanas que está sobre la mesa. Y finalmente, según confirmó Carrusel Deportivo, los rectores del club radicado en Villaviciosa de Odón han tirado la toalla de manera definitiva, aunque la renuncia no será oficial para evitar un castigo mayor.

El DUX no saldrá a competir este próximo sábado ante el Deportivo de La Coruña, en la primera jornada de la Primera Federación, y tampoco lo hará en la segunda fecha liguera ante el Mérida, según esas mismas fuentes. Cuando eso se produzca, la exclusión del club madrileño de la competición será un hecho y el grupo I de la Primera RFEF quedará solo con 19 participantes, lo que obligará a que cada semana un equipo se quede sin competir.

De esta forma, la Primera Federación sufre un revés importante antes de arrancar su segundo año de vida. La retirada del conjunto madrileño no se producirá de manera oficial hasta su segunda incomparecencia en la competición, y el motivo no es otro que la propia reglamentación de la Federación, que penalizaría más aún a los madrileños si renuncian a su plaza y, con ello, posibilitasen que otro equipo pueda acceder a ella.

Y es que como ya le sucediera al Extremadura el curso pasado, una doble incomparecencia lleva acarreada la expulsión de la competición y el descenso automático a la categoría inmediatamente inferior, en este caso la Segunda RFEF.

El DUX, por tanto, podrá competir si así lo estima oportuno la temporada 2023-24 en el cuarto escalón del fútbol español. En cambio, si los madrileños hubieran renunciado de manera oficial a su plaza en Primera RFEF, la sanción que recibirían les obligaría a arrancar desde la categoría más baja sustentada por la Federación Madrileña de Fútbol, además de recibir una sanción que les impediría optar a un ascenso durante dos años y que les obligaría también a hacer frente a una multa económica.

Paradójicamente, la normativa en este caso premia el dejar la competición con un número impar de equipos y cortar el derecho deportivo de otro club a competir en la Primera Federación. Por ello, la renuncia del DUX Internacional de Madrid a competir será silenciosa, abocando a la categoría a un segundo año de vida que ya nace tocado de manera notable.