El Dux amenaza con dejar el grupo de Balona y Algeciras con solo 19 equipos

El DUX Internacional de Madrid amenaza con dejar el grupo I de la Primera Federación, en el que militan Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica Linense, con solo 19 equipos, lo que obligaría a que cada participante descansase dos veces durante la competición. La entidad que preside Stephen Newman no dispone al día de hoy ni de fondos ni de plantilla para hacer frente a la próxima andadura, pero varios medios advierten que la estrategia de la entidad es no renunciar a la categoría y apurar hasta el viernes previo a la segunda jornada para poder competir. En caso de no lograrlo sería expulsado de la categoría por doble incomparecencia, pero a esas alturas su plaza ya no sería cubierta.

“El presidente sigue buscando la ayuda económica de un inversor y existe una negociación abierta, aunque desde la entidad se sigue viendo el futuro con mucha incertidumbre”, explica Jorge Abizanda en ABC. “Una puerta a la esperanza para un club que comenzó siendo de barrio, que nació hace ya décadas en el último escalón del fútbol madrileño y que ha ido escalando deportivamente hasta alcanzar el tercer peldaño del fútbol español”.

“Ante la posibilidad de que el DUX Internacional no pueda salir a competir, varios clubes de Segunda RFEF permanecen atentos para optar a la plaza que dejaría vacante el conjunto madrileño en caso de su renuncia. Una situación que no se producirá aunque el equipo, que ya está inscrito en la Primera RFEF, no pueda jugar la liga. En caso de que no encuentre un inversor antes del inicio del campeonato y no pueda disputar su primer partido, el próximo 28 de agosto ante el Deportivo en Riazor, Newman lo seguirá intentando hasta la segunda jornada, fecha tope para conocer el futuro de esta entidad”, añade el mencionado rotativo.

“En caso de una doble incomparecencia, el DUX Internacional sería expulsado de la competición y la próxima temporada se vería abocado a jugar en Segunda RFEF, un castigo menor, según entienden en la entidad, que el que le provocaría renunciar a su plaza. Por eso, en el club tienen claro que no renunciarán a la Primera Federación si no consiguen el dinero que necesita para comenzar la liga. El equipo, actualmente, solo tiene apalabrados a siete futbolistas y al cuerpo técnico del pasado curso, con Alfredo Santaelena al mando”, abunda.

“La situación del DUX Internacional amenaza con convertirse en una prolongación de la vivida la pasada temporada por el Extremadura. Según la reglamentación federativa, dos incomparecencias a lo largo de una temporada conllevan el descenso automático, como ocurrió en el caso de la entidad de Almendralejo, cuya plaza ahora en Segunda RFEF sigue sin cubrirse”, explica el mencionado periódico.