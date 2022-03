"La Federación quiere controlar los ingresos porque Rubiales se lleva un porcentaje de los contratos"

El presidente del Dux Internacional de Madrid, Stephen Newman, que actúa como portavoz de la 'Asociación de Clubes de la Tercera categoría Nacional' (de la que forma parte la Real Balompédica Linense), sostiene que los mismos no deben temer que la Española haga efectivas sus amenazas de expulsión de la Primera RFEF para la próxima campaña “porque el derecho a asociarse está en la Constitución y nadie puede arrebatarlo”. Newman afirma que no se le pasa por la cabeza que los clubes pueden verse afectados por arbitrajes parciales en su contra en lo que resta de competición, recalca que el colectivo al que representa no trasgrede las normas de FIFA y UEFA como sostiene Luis Rubiales “porque no existe intención alguna de formar una competición paralela” y manda un dardo envenenado a Félix Sancho, propietario del Algeciras Club de Fútbol, después de que éste se haya posicionado del lado de la Española: “En Venezuela también hay gente a la que le da miedo criticar el chavismo”.

La mencionada asociación ya está conformada por seis clubes, según informa el propio Newman, porque a los cinco fundadores (Real Balompédica, Linares Deportivo, Dux Internacional de Madrid, UD San Sebastián de los Reyes y Rayo Majadahonda) se ha sumado de manera activa el Real Unión de Irún (cuyo propietario es Unai Emery, entrenador del Villarreal CF) si bien aún no figura de manera oficial en el colectivo por cuanto es imprescindible que lleven a cabo una ampliación documental. Los fundadores no descartan que se produzcan más adhesiones en breve.

Newman recalca una y mil veces a lo largo de la conversación que los componentes de la asociación no deben temer por ser expulsados de la competición la temporada venidera ni por sufrir medida alguna en su contra. “Asociarse es un derecho fundamental que está contemplado en la Constitución y además en nuestro caso nos hemos unidos con buenos fines, ahí están los estatutos”, expresa con rotundidad.

“Nunca se firmó nada en sentido contrario pero aunque lo hubiésemos hecho es como si alguien para poder acceder a un puesto de trabajo, firmase que no se afiliará a un sindicato y al día siguiente lo hiciese. No se le puede echar por eso, porque es un derecho sagrado, nadie nos lo puede arrebatar, pero ya digo que ni siquiera cabe esa hipótesis, porque no se firmó nada”, recalca.

“Se ha hecho ver que no respetamos los preceptos de la UEFA y de la FIFA, pero eso es radicalmente incierto”, sostiene. “Lo que dicen esos estamentos es que no se pueden formar asociaciones para organizar competiciones paralelas, como hicieron los que pretendían formar la Súperliga, pero es que nunca ha sido nuestra intención hacerlo y así se lo hicimos saber a la Federación por escrito antes de la asamblea de la semana pasada. Lo único que perseguimos es aumentar nuestros ingresos”.

“Esta Primera RFEF estuvo dieciocho meses gestándose, casi desde que comenzó la pandemia”, recuerda. “Y la Federación aumentó los gastos con respecto a la Segunda B, porque obliga a tener un médico en los entrenamientos, a pagar arbitrajes de 2.900 euros, a desplazamientos como el de la Balona hasta Andorra que cuentan más de diez mil euros, a que todos los jugadores tengan un sueldo por encima del salario mínimo interprofesional, pagamos una multa de 2.100 euros cuando expulsan a un entrenador... pero a la Federación se le olvidó garantizar los ingresos y eso es lo que nosotros buscamos”.

“Creo que todo el mundo coincidirá en que la Federación tiene la posibilidad y el respaldo suficientes para conseguir patrocinadores y después de dieciocho meses el patrocinador de la categoría es Footters, que ha quebrado”, sostiene. “No ha conseguido nada, no ha demostrado capacidad para atraer grandes patrocinadores”.

“Aceptamos los gastos, porque la Federación es la que pone las reglas, pero al mismo tiempo y desde ese respeto nos unimos entre nosotros porque entendemos que si un colectivo hace una propuesta de patrocinio a una empresa tiene más posibilidades de que prospere que si lo hace un solo club, es nuestra única finalidad, todo lo demás que se está contando es incierto”, subraya.

Newman sostiene que existe “desconocimiento” por parte de la Federación Española de las verdaderas intenciones del Club de los Seis y que de ahí su reacción de confrontación con el mismo. “Es que ni nos han preguntado e insisto, nosotros les informamos por escrito de nuestras verdaderas intenciones”, apostilla.

“Lo que sucede es que la Española lo quiere controlar todo y cuando digo todo también digo los ingresos” desliza. “Bueno, en realidad para comprender eso solo hay que conocer el sueldo variable de Luis Rubiales [en referencia al presidente de la Real Federación Española de Fútbol]. Él tiene un porcentaje de los contratos de la Federación, de manera que si los ingresos no pasan por ahí, el cobra menos”.

"No queremos abrir ese melón, pero en una categoría amateur no se exigirían fichas profesionales"

“Otra cosa que hay que desmentir es que estemos haciendo esto de la mano de Laliga”, aclara. “No soy para nada partidario de abrir ese melón, pero la Primera RFEF está reconocida como competición no profesional, porque de esta forma su gestión recae en manos de la Federación, porque si fuese profesional no estaría en su jurisdicción”.

“Lo que pasa es que todos sabemos lo que significa amateur, que no es más que un grupo de amigos que se reúnen los domingos para jugar al fútbol, que están encantados de estar bajo el paraguas de la Federación”, abunda. “Pero un grupo de aficionados no paga 2.900 euros de arbitraje ni una licencia P [profesional] para poder tomar parte en esa competición. Es obvio que se trata de una situación extraña y ya digo que no nos metemos ahí...”

“No vamos a ser nosotros quién abramos una guerra sobre si esta competición es amateur o profesional, lo que perseguimos es estar unidos, hablar entre nosotros y ver cómo podríamos conseguir patrocinios, ingresos para los clubes”, continúa en lo que parece una advertencia.

El presidente del DUX de Madrid descarta con rotundidad que, como piensan muchos aficionados, los seis clubes adheridos a esta iniciativa se pueden ver perjudicados en los terrenos de juego en las once jornadas que restan. “En absoluto. Olvídense de eso. Hay que creer en el sistema. Los árbitros como los jueces, son independientes y los arbitrajes de la Primera RFEF están siendo no muy buenos, lo siguiente. No se puede dudar de ellos, no es justo. Son personas y tratan de hacer su trabajo lo mejor posible, aunque a veces se equivoquen. Precisamente su nivel me da fuerzas para seguir adelante”

Stephen Newman finaliza dando réplica a las palabras del propietario y en el futuro accionista mayoritario del Algeciras, Félix Sancho, quien este martes se posicionó del lado de la Federación en este enfrentamiento con la Asociación. “Siempre hay gente que trata de mantenerse cerca del poder. En Venezuela hay gente a la que le da miedo criticar el chavismo. Es más fácil apoyarlo. Y en este caso él habrá pensado que no gana nada enfrentándose a la Federación. Pero yo conozco a Félix [Sancho] y es libre de pensar lo que quiera y tiene mi respeto”.