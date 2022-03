La Española amenaza con expulsar a la Balona de la Primera RFEF la próxima temporada

La Real Federación Española de Fútbol ha amenazado este jueves a las cinco entidades que fundaron la 'Asociación de clubes de fútbol de la tercera categoría nacional', entre la que se encuentra la Real Balompédica Linense, con no tener acceso a las ayudas pactadas y no poder participar en la Primera RFEF la próxima temporada si no disuelven dicho grupo en un plazo de 48 horas. La Española ha garantizado los ingresos por derechos de televisión “hasta el 30 de junio” a los 40 conjuntos que toman parte en esta competición (entre los que también está el Algeciras Club de Fútbol) y les ha advertido de que no tienen la posibilidad de acceder a préstamo alguno por parte del fondo de inversión CVC Capital Partners.

La reunión de urgencia convocada por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras conocerse el pasado martes la fundación de la 'Asociación de clubes de fútbol de la tercera categoría nacional' por parte de Real Balompédica Linense, Linares Deportivo, Dux Internacional de Madrid, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes SAD y CF Rayo Majadahonda SAD contó con la presencia en Las Rozas (Madrid) de representantes de 38 de los 40 clubes que toman parte en la Primera RFEF. Cornellá y Tudelano, que ya lo habían advertido durante la mañana, se ausentaron de la misma.

Tras las presentaciones tomó la palabra el secretario general, Andreu Camps, quien dedicó casi la totalidad de los más de veinte minutos de su intervención a continuas referencias al grupo de clubes que forman parte de la asociación, a los que acusó de haber “tratado de engañar” tanto a las otras entidades que participan en la competición como a la propia Federación. La Española sostiene que en una de las reuniones organizativas de esta nueva división se acordó que los clubes no podrían asociarse de manera individualizada.

Poco después Andreu Camps advirtió a estos cinco clubes, entre los que se encuentra la Balona, que no tendrían acceso a las ayudas que aún deben recibir por diferentes conceptos y, lo que es aún más grave, que no podrían participar en la tercera división del escalafón nacional la próxima campaña con independencia de cuáles hayan sido sus méritos deportivos. Camps llegó a referirse a los responsables de esos cinco clubes como “mercenarios”.

La intervención del secretario encontró dura réplica por parte de algunos de los presentes, encabezados por el propietario del Dux Internacional, Stephen Newman, quien aseguró que este colectivo de clubes “no ha engañado a nadie” y recalcó que asociarse “es un derecho universal” y que, como tal, nadie puede obligar a renunciar a un tercero.

“Nosotros solo buscamos ingresos para paliar tanto gasto que genera la competición, que no es sostenible y en ningún momento se crea la asociación para ir en contra de la RFEF”, sostuvo, manteniendo el discurso que un día antes había elaborado el presidente de la Balompédica, Raffaele Pandalone en manifestaciones a Europa Sur.

El presidente Luis Rubiales defendió las bondades y la transparencia de su gestión e hizo referencia, entre otros muchos apartados, a la modificación que se ha producido desde su llegada en el sistema de competición de la Copa del Rey para beneficio del fútbol más modesto.

Rubiales remarcó que los clubes inmersos en sus competiciones lo hacen “en el marco de UEFA, de FIFA” y añadió: “Yo entiendo que la gente quiera hacer cosas... yo quiero, yo quiero... pero hay que hacerlo dentro de las estructuras y de las convenciones nacionales no profesionales y ésa no es otra que la Federación Española de Fútbol. Creo que Andreu [Camps] lo ha dejado claro”.

Con respecto a los derechos de televisión, la Federación se compromete a respetar hasta el final de la presente campaña, a pesar del divorcio conocido esta misma semana entre los dos integrantes del pool que transmitía los partidos, la plataforma de streaming Footter y la luxemburguesa Fuchs Sports, que seguirá ofreciéndolos desde este viernes pero de manera gratuita.

Lo que ya no está tan claro es si Fush Sport seguirá con su acuerdo, que en principio fue firmado por tres temporadas, para la andadura próxima o si la Federación se verá obligada a buscar una nueva plataforma y a concretar diferentes condiciones económicas.

Luis Rubiales, repitió que “corresponde al dueño de los derechos decidir” y que el mismo no es otro que la OTT luxemburguesa y no la RFEF. El presidente sostuvo que había tenido conocimiento de la ruptura de Fuchs Sport con Footter “al mismo tiempo” que los allí presentes.

El máximo responsable del fútbol no profesional en España explicó que en su primer contacto con la nueva empresa ésta le garantizó que su web está preparada para soportar la demanda de miles de clientes porque, sostiene, ya tiene esa exigencia “en las categorías inferiores de Francia o Turquía”. “No se caerá el servicio”, garantizó.

Asimismo el máximo responsable de la Española descartó la idea de que los clubes que están al amparo de la misma puedan solicitar cantidad alguna al fondo de inversión CVC Capital Partners, el mismo que ha concedido préstamos a los clubes de LaLiga, sin que media antes “permiso de la Federación”. O lo que es lo mismo, que dado las diferencias que existen entre la RFEF y LaLiga (o entre Luis Rubiales y Javier Tebas) los clubes se pueden ir olvidando de conseguir ingresos por esta vía o se arriesgan a entrar en un conflicto con la Federación.

En el capítulo (breve) de ruegos y preguntas, lo más reseñable es que el Nàstic de Tarragona solicitó “que se aplique el control financiero cuanto antes”, en clara referencia a que existen clubes que no están cumpliendo las normas exigidas en los estatutos de esta competición.

Al término de la reunión el presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, aseguró que los cinco clubes que han formado la asociación mantendrán en las próximas horas una reunión “para ver qué caminos coger” y recalcó que los mismos siguen aferrados a la idea de que no han hecho “nada ilegal”.

La información de lo sucedido en la reunión, que se celebró a puerta cerrada y sin acceso por parte de los medios de comunicación, ha sido elaborada con la aportación de varios de los presentes, así como con la información del periodista Ángel García (Cazurreando) a través de sus redes sociales.