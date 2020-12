El Clásico más largo de la historia. El partido que el pasado 13 de diciembre debió enfrentar en el Nuevo Mirador al Algeciras Club de Fútbol y a la Real Balompédica Linense se disputará, si ningún nuevo sobresalto lo evita, el próximo domingo día tres de enero a partir de las 12:00 (en directo por Footters) en ese mismo escenario. La fecha la impuso la Real Federación Española de Fútbol atendiendo a una petición de los locales. La hora, la directiva que encabeza Nicolás Andión. Todo indica que, de acuerdo a las medidas en vigor para evitar la propagación del Covid-19, podrán acceder al choque 400 abonados del equipo de casa.

El Algeciras-Balona de la octava jornada del grupo IV-A de la Segunda B que fue suspendido tras detectarse un brote de coronavirus en el vestuario del equipo de La Línea ya tiene fecha: el próximo domingo día tres. El mismo día que jugará el otro encuentro aplazado del subgrupo, el Cádiz B-Atlético Sanluqueño, con lo que a última hora de la tarde se conocerá el estado real de la clasificación.

Tras la suspensión, no exenta de polémica, el Algeciras solicitó jugar precisamente este domingo, inhábil en la competición. La Balompédica sugirió a la Española que aplazase su decisión hasta tanto se conociese su suerte en la Copa, ya que en caso de haber vencido en Haro hubiese tenido que jugar el miércoles día seis con el Rayo Vallecano. Pero los de Antonio Calderón cayeron eliminados en La Rioja y la Española ha optado porque el encuentro se escenifique en la primera fecha vacante.

Para ese partido entre el líder y el octavo clasificado el equipo de casa no podrá contar con el lateral diestro Ramón García ni la Balona con Nacho Huertas. Ambos han sido contratados en las últimas horas y no pueden ser alineados ya que no estaban inscritos en la fecha originalmente fijada para el encuentro.

Lógicamente tampoco serán de la partida Álex Melgar en los de casa y Tato Díaz en los albinegros, ya que ambos han roto sus vinculaciones con sus clubes. En los de La Línea también está garantizada la ausencia de Paco Candela, que continúa recuperándose de la operación de menisco en la rodilla derecha a la que tuvo que someterse.