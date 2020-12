La Real Balompédica Linense volvió a primera hora de la tarde de este martes a los entrenamientos, dando por terminadas, antes de lo previsto, unas vacaciones que había iniciado tras su derrota en Copa del pasado día 23 en Haro (La Rioja).

Bajo la atenta mirada del presidente, Raffaele Pandalone, los pupilos de Antonio Calderón se ejercitaron en el Municipal en una sesión de trabajo en la que aún no participó su último fichaje, Nacho Huertas, que tiene previsto estrenarse en la sesión del sábado día dos, ya que no puede jugar el Clásico comarcal del próximo domingo en Algeciras al no estar inscrito con los albinegros en la fecha inicialmente prevista para la disputa del choque.

La mejor noticia de la tarde fue la presencia del centrocampista Paco Candela, que ya comienza a tocar el balón, acortando los plazos de su rehabilitación después de haber sido intervenido de una lesión meniscal en la rodilla de la pierna derecha.

Los albinegros se ejercitarán este miércoles en horario matinal.