Balona-Algeciras: sálvese quien pueda

La Real Balompédica Linense y el Algeciras CF se dan cita este domingo (18:00) en el Municipal de La Línea en la 33ª jornada liguera del grupo I de la Primera Federación. El Clásico comarcal llega al grito de "sálvese quien pueda" con los eternos rivales sumidos en puestos de descenso. Los albinegros, con 35 puntos, y los albirrojos, con 36, se aferran a un duelo de rivalidad más que vital que nunca para alcanzar el objetivo compartido de la salvación. El técnico Víctor Basadre debuta como local e Iván Ania encara su cuarto enfrentamiento frente a una Balona a la que ha derrotado en tres ocasiones con tres entrenadores diferentes.

El Clásico de máxima necesidad se pone en liza con máximas medidas de seguridad ya que ha sido declarado de alto riesgo. Los alcaldes de ambas ciudades llamaron a vivir un partido sin incidentes. Habrá un amplio dispositivo policial para velar por un ambiente que se caldeó a comienzos de la semana entre los dirigentes por el precio de las entradas. Los hinchas han respondido ya que se espera prácticamente un lleno en un estadio en plena reconstrucción.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Masllorens, Antonio Romero; Alhassan Koroma, Toni García (Joel del Pino), Yassin Fekir y Gerard Oliva. Algeciras CF: Miño; Albarrán, Figueras, Admonio, Tomás, Mario Ortiz, Borja (Pepe Mena), Iván, Roni, Siddiki y Elejalde. Árbitro: Antonio Alberola Rojas (Ciudad Real). Hora: 18:00 (Trigésima tercera jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: En 33 citas oficiales jugadas en La Línea, dieciséis veces ganó la Balona , siete el Algeciras y diez quedaron en tablas. La pasada temporada, en el primer envite de ambos en la Primera Federación, vencieron los visitantes por 0-4. El año anterior, el último de la Segunda B, ganaron los albirrojos por 0-1 y sellaron su ascenso.

Los locales llegan después de siete partidos sin ganar. En concreto desde que el 25 de febrero celebraron la victoria sobre el San Sebastián de los Reyes (0-2). En el Municipal el último éxito se remonta al 22 de enero, sobre el Pontevedra. Desde entonces han firmado tres derrotas y tres empates.

El Clásico será el día del debut en casa del técnico gallego Víctor Basadre, quien bien sea como estrategia bien por desconocimiento del ambiente que rodea al choque se ha colocado la lupa sobre sí mismo al afirmar en rueda de prensa que el partido no es una final -lo que en honor a la verdad es rigurosamente cierto- y que el empate no es un mal resultado. El Colectivo Doce ya se encargó de recordarle este sábado durante el entrenamiento mediante una pancarta que el sentir de la hinchada es bien diferente: “Única opción: ganar”.

De cara al choque con los albirrojos, la Balona tiene tres bajas confirmadas. Por un lado Fran Morante, a vueltas con su maltrecho tobillo, y el algecireño Álex Guti, al que el edema óseo que le ha apartado de la competición las últimas semanas tampoco le va a permitir enfrentarse al equipo de su tierra. A ellos se suma Omar Perdomo, sancionado.

Pero ojo que a esa lista hay que sumar varios jugadores entre algodones. Uno de ellos, Joao Pedro que, afectado por un proceso gripal, no se entrenó este sábado. Las dudas son tantas que el preparador considera “abierta” la lista de convocados porque no es descartable que a última hora se caiga algún integrante de la primera plantilla y sea reclutado algún futbolista del filial. No podrá ser el atacante tarifeño Adri Galindo, habitual en las últimas convocatorias, por cuanto está inhablitado por acumulación de amonestaciones.

Con esas cortapisas, la alineación se hace aún más complicada de predecir. Pero cabe tirar de intuición. Si está en condiciones óptimas, Jesús Muñoz regresará por fin al eje de la zaga. No se trata solo de su aportación futbolística, sino de que imprime un carácter que su equipo necesita más que nunca en estos delicados momentos. La otra apuesta del preparador, siempre por indicios, se presume que sería la presencia de Gerard Oliva como referente ofensivo, después de que Bobby Duncan dejase pasar de largo su oportunidad la pasada semana. Yassin Fekir se postula también a la titularidad.

El Algeciras, con cuatro bajas

El Algeciras llega este domingo a La Línea con el agua al cuello y en puestos de descenso al igual que la Balona. Aunque los albirrojos suman un punto más que el eterno rival, el varapalo de la última derrota en casa ante el San Fernando ha vuelto a mandar a la lona a un equipo que cada vez que saca mínimamente la cabeza, ve como se la hunden.

El tiempo corre en contra de un Algeciras que enfila el final de una segunda vuelta mediocre, muy pobre en cuanto a resultados, fútbol y sensaciones, aunque los de Iván Ania se han movido entre dos caras, a lo Doctor Jeckyll y Mr Hyde. La mejor versión se pudo ver, sin ir más lejos, en el último desplazamiento con la victoria en Majadahonda.

Ania tiene las bajas ya para toda la temporada de Álvaro Romero -el pichichi del equipo- y Ferni, ambos recién operados de sus respectivas dolencias de rodilla. Además se pierden la cita por sanción el central Nico Van Rijn y el lateral Ale Benítez, ambos por acumulación de amarillas. En el lado positivo, el entrenador recupera a Tomás Sánchez, que cumplió su castigo y se reencontrará con el que fue su club una temporada.

Como viene siendo habitual, el Algeciras arrastra jugadores con molestias que podrían variar la disposición del once o el banquillo hasta el último instante. La semana pasada se cayó, por ejemplo, Admonio, que este domingo debería volver para cubrir la ausencia de Van Rijn. Tomás recuperará su sitio en el lateral izquierdo y arriba Elejalde podría entrar por Rodrigo Sanz. En el centro del campo, Pepe Mena aspira a hacerse un sitio en la terna que forman Mario Ortiz, Borja y el capitán Iván Turrillo. Éste último, por todo lo que representa en este tipo de duelos, se antoja intocable.