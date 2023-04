Iván Ania: "Es un derbi, hay que dejarlo todo y que podamos mirarnos a las caras"

Iván Ania sabe perfectamente lo mucho que se juega el Algeciras CF el próximo domingo (18:00) en el Municipal de La Línea frente a la Real Balompédica Linense. "El derbi es un partido especial. Tenemos que dejarlo todo en el campo y que podamos mirarnos a las caras en el vestuario", sentenció el asturiano, que vivirá su cuarto pulso contra la Balona, el cuarto contra un entrenador diferente ya que anteriormente venció a Romerito, Alberto Monteguado y Rafa Escobar.

"Los derbis todos sabemos cómo son", comenzó Ania su comparecencia de la previa este viernes en el Nuevo Mirador. "Son partidos en los que la clasificación no cuenta y menos este año que los dos estamos en una posición parecida, partidos que se viven de una manera especial y que tienen consecuencias tanto para bien como para mal. Es fundamental que ganemos porque lo necesitamos, porque queremos escalar en la clasificación y porque dar una alegría a la afición", manifestó.

¿Cómo ve Ania a sus jugadores tras el duro varapalo ante el San Fernando? "Las sensaciones son que el equipo es consciente del partido que se va a disputar el domingo. Creo que es el primero paso, saber lo que nos estamos jugando y lo que es un derbi. Hay gente que lleva muchos derbis encima y son los que se lo tienen que transmitir a los compañeros, además de la importancia del partido, de las consecuencias posteriores porque no solo se vive durante un día o una semana, sino hasta que no haya otro derbi que no sabemos cuándo va a ser", explicó.

El técnico del Algeciras espera a una Balona cambiada con Víctor Basadre con respecto a la de Rafa Escobar: "Sobre la Balona, ahora mismo tenemos menos conocimiento colectivamente del que teníamos con Escobar. Solo tenemos la referencia de León. Respecto a lo anterior, creo que propone más, intentó iniciar en corto, presionó alto, en ese sentido sí que cambia", argumentó.

Ania advierte de los peligros del anfitrión: "Es un rival que tiene gente en bandas con velocidad, Koroma, Joao Pedro, Omar Perdomo, que está sancionado... Gente de calidad como Fekir; puede jugar con una referencia como Gerard Oliva o con jugadores de otro perfil como Duncan; Masllorens por delante de la defensa... Preocupar me preocupa todo. Tenemos conocimiento de la plantilla pero de lo colectivo solo un partido", insistió.

"Tengo claro que no va a cambiar mucho el estilo respecto a lo de León. Si fuera eres capaz de jugar de esa manera, como local vas a proponer lo mismo", se atrevió a augurar Ania sobre el planteamiento de Basadre. "No creo que se vayan a meter atrás ni a darnos la pelota".

El algecirista vaticina un Clásico "abierto" y lo justifica: "Los dos necesitamos ganar por eso creo que va a ser más abierto de lo que podría ser en otras circunstancias. El que domine las áreas va a ser el que se lleve el premio".

Con 36 puntos (uno más que la Balona), el Algeciras vuelve a encarar otra cita vital para la salvación: "Habíamos pensado en un bloque de cinco partidos con Majadahonda y San Fernando, pero no podemos pensar más allá de la Balona. Si no llegas con los deberes hechos a los tres últimos partidos, no quiere decir que no lo vayas a conseguir. Muchas veces que se compite mejor contra los equipos de la zona alta. Tenemos el ejemplo del Andorra la pasada temporada que llegó campeón a la última jornada", recordó Ania.

El albirrojo considera clave "adelantarse en el marcador" y más "en estos momentos de la temporada". Ania pide "dar importancia a los detalles porque va a estar todo muy ajustado" y reclama "centrar la energía en nuestro partido y en lo que significa este derbi".

¿Cómo se juega un Clásico? "Con el corazón a tope pero con la cabeza muy fría. Soy partidario de llegar en el punto óptimo de activación, no vivirlo desde el lunes porque te desgasta. Vivirlo con intensidad en el día del partido y metido de lleno", sostiene Ania, a quien le motiva ejercer de visitante. "Tener el público en contra es motivante. Poder ganar en el campo del máximo rival es una motivación, tenemos la experiencia del año pasado".

"Que cada uno dé su mejor versión, que nos podamos mirar a la cara por habernos dejado todo en el campo y que nos acompañe ese pelín de suerte que se necesita en el fútbol para conseguir las victorias", recitó Ania como proclama de las horas previas.

El entrenador desecha echar cuentas sobre la permanencia "porque cada semana cambian" pero asegura que "cuanto más caro esté el playoff, más barata va a estar la salvación, eso lo tengo claro".