Víctor Basadre: "No es una final, el empate no es malo"

“Los puntos son muy importantes, pero no vitales, no es una final”. “Un empate no es malo”. “El Algeciras es un equipo altamente competitivo”. Esas tres reflexiones resumen, a grandes rasgos, la comparecencia del entrenador de la Real Balompédica Linense, Víctor Basadre, a cuarenta y ocho horas del Clásico del Campo de Gibraltar que enfrentará a su equipo con el algecirista en el Municipal de La Línea (domingo, 18:00) y que se antoja muy relevante para las aspiraciones de permanencia en Primera Federación de una y otra escuadra. El preparador, que se entiende que con este discurso pretende quitar presión a su plantilla, eludió verbalizar los nombres de los jugadores con los que no contará en ese duelo, que son Fran Morante y Álex Guti por lesión y Omar Perdomo por sanción. Jesús Muñoz ya está en condiciones de competir.

Basadre, que dijo que es “precioso” poder ser partícipe de un Balona-Algeciras, resaltó hasta en dos ocasiones “la actitud y la conducta” de sus futbolistas a lo largo de la semana y asumió que si los dos contendientes están a seis jornadas del final en puestos de descenso “es porque tienen que estar, porque no han hecho los puntos suficientes para estar más arriba”.

“Sé que es un partido especial para todo el mundo, por las circunstancias, por el contexto. No se puede negar la evidencia de la trascendencia de la repercusión, pero no es una final para ninguno de los dos, porque después restan cinco jornadas en las que también habrá duelos directos”, defendió el míster en su comparecencia previa al choque.

“Los puntos son muy importantes, pero no vitales, porque eso sería si éste fuese el último partido de liga y solo uno pudiese salvarse”, sostuvo. “El que gane va a llevar un saco de energía y de positivismo para lo que queda de liga, que es mucho y por lo tanto, nada va a ser definitivo. Y el que pierda va a tener que reponerse lo antes posible, desde el lunes, si quiere salir de esa situación”.

“Es obvio que nosotros queremos ganar, pero un empate no es malo”, afirmó el preparador gallego. “Ésta es una competición de liga y el objetivo fundamental de la Balona, que a nadie le quepa la menor duda, es mantener la categoría, quedarse en Primera Federación. Ése es el objetivo único”.

“Hay un partido que tiene unas connotaciones importantes, que las conocemos, pero uno lo que no puede pretender, o al menos así lo entiendo yo, es gastarse lo que le queda de dinero en una fiesta cuando todavía hay que comer”, agregó. “Son tres puntos. Ni cuatro, ni seis, ni cinco. Son tres, con el matiz, si queremos meterlo, del golaveraje”.

“Queremos ganar, que no haya ninguna duda, porque sabemos que es muy importante, pero si no se puede ganar a lo mejor no tenemos que no perderlo”, reivindicó. “No es una final de Copa, un partido único que se acaba”.

“Las aficiones viven un partido muy distinto y es lógico”, reflexionó en voz alta. “Los que estamos ahí dentro queremos ganar, que no quepa ninguna duda, pero por la trascendencia que tiene ganar, no porque me sienta con la posibilidad de ningunear al rival hasta la temporada que viene que haya otro derbi”.

“Esa rivalidad alimenta que los clubes, uno y otro, sigan vivos de cara al futuro, pero la gente tiene que entender que los objetivos deportivos van más allá de un derbi y que esos objetivos son los que le dan vida a un club”, sostuvo. “No voy a entrar en la tontería ésa de si queremos ganar el derbi o mantenernos, porque si me preguntáis a mí, no tengáis ninguna duda, ni una”, dijo en clara referencia a eludir el descenso.

Del Algeciras explicó que es “un equipo muy respetable, altamente competitivo y ser competitivo en esta categoría es casi casi el arma fundamental. Eso, sumado a que es un derbi y a que jugamos en casa y las necesidades que tenemos hacen que podamos prever un partido complicado”.

“Tiene sus armas, sus características, con una forma de proceder en el juego que a veces es difícil de frenar, fogoso en muchos momentos, con futbolistas de buen manejo de balón, y en algunas acciones a balón parado con enorme dificultad de detenerlos y sumando todo eso en una coctelera hace como digo un equipo muy competitivo para la Primera Federación, muy buen equipo”, se extendió. “Quizás pensábamos que podía tener unos objetivos más elevados, pero si están ahí es porque las cosas no le habrán ido bien durante el camino”.

Basadre hizo hincapié en la importancia y el protagonismo que tienen aquellos jugadores que no forman parte del once inicial (“nunca he interpretado que no ser titular sea un castigo”) y alabó el comportamiento de Jesús Muñoz, quien se desplazó por voluntad propia la pasada jornada hasta León a sabiendas de que no estaba en condiciones de jugar, con la intención de ayudar a hacer grupo.