Álex Guti: de patito feo a niño bonito

Alejandro Gutiérrez Hernández [Álex Guti] desembarcó el pasado verano a la Real Balompédica procedente de la cantera del Sevilla y muy pronto le colgaron (le colgamos) ese indigesto cartel de sub-23 (casi) de la casa que llega para completar la plantilla sin provocar grandes gastos y garantizando, por sus antecedentes, un comportamiento exquisito. “Soy un jugador comprometido, siempre quiero dar el máximo; seguro que en ese apartado nadie tendrá quejas de mí", advirtió en una entrevista concedida a este periódico. Pero entonces casi nadie reparó en él. Los nombres de sus competidores en la banda parecían presagiarle una temporada complicada. Con el destituido Alberto Monteagudo ya gozó de alguna oportunidad, pero con Rafa Escobar -al que el extremo califica como “el entrenador perfecto para la Balona”- ha ido creciendo no solo hasta hacerse insustituible, sino hasta disipar cualquier duda y meterse en el bolsillo a una afición que le venera.

Los tres goles a los que ha puesto firma en competición le convierten en el segundo mejor artillero del conjunto albinegro, solo por detrás de Toni García. Pero lo que más gusta a la parroquia es que los celebra golpeándose el escudo, un gesto que lleva implícito un indiscutible tinte identitario. Por su abnegado sentido del trabajo, su responsabilidad y su ambición es difícil encontrar a un futbolista que encarne mejor los valores que representa la Balona... aunque, paradojas de la vida, haya nacido en Algeciras.

Después de anotar uno de los tantos que el pasado domingo sirvieron al equipo de La Línea para derrotar al Pontevedra, Álex Guti visita la redacción de Europa Sur. Los ojos le brillan al compartir en la pantalla de un ordenador las imágenes inéditas de su actuación. “Qué guapa ¿no?”, dice al ver una imagen de Erasmo Fenoy en la que se le ve festejando su tanto. “Esas no las metisteis en la crónica ¿verdad? ¿Me las puedes mandar?", reclama con una sonrisa pícara.

“Las cosas han cambiado, sí”, afirma entrando en materia, en lo que parece mucho más una conversación distendida que una entrevista, con la única diferencia de que queda grabada. “La única forma que conozco es trabajar día a día. Yo me caracterizo por eso. Para mí cada entrenamiento es una oportunidad. Siempre estuve convencido de que acabaría teniendo opciones en la Balona y por eso vine”.

“Ni quiera cuando no era titular pensé que podía haberme equivocado, eso lo puedo garantizar”, dice con rotundidad. “Monteagudo aunque no jugaba todos los partidos, siempre me hizo llegar su confianza. Pero no puedo negar que Escobar ha sacado de mí... iba a decir mi mejor versión, pero yo estoy convencido de que aún queda mucho Álex Guti por ver”.

“Lo más significativo de mi cambio es que ahora miro más a puerta”, analiza el futbolista albinegro. “Antes buscaba más estar abierto en banda, centrar y me he esforzado por pisar el área y hacer goles cuando se puede”.

“Me está ayudando mucho que la afición me muestra mucho cariño y mi forma de agradecérselo es darlo todo en el campo”, desliza. “Estoy muy agradecido a la gente de La Línea, porque me siento muy querido”.

La mutación positiva de Álex Guti ha ido paralela al despegue de la Balompédica. “Desde la llegada de Escobar... a ver yo tampoco quiero hablar mucho del míster, pero es que yo creo que es el entrenador perfecto para este equipo”.

“La Balona tiene unos jugadores y un cuerpo técnico que se han ensamblado a la perfección y ahí están los resultados”, sostiene.

“Yo creo que este equipo no tiene techo, pero ante todo hay que ser muy realista”, matiza el banda. “Como hablamos en el vestuario: nuestro objetivo es la permanencia y a partir de ahí ya veremos”.

-La pregunta entonces es ¿hay un “a partir de ahí”?

-Nosotros tenemos muy claro que vamos a pensar partido a partido y vamos a centrarnos ahora es en el del dominco en Alcorcón, que será un encuentro complicado, como lo fue el de Córdoba, porque es un club señor, con jugadores increíbles, pero la Balona va a ir allí a ganarle los tres puntos. Y somos capaces de hacerlo, y más teniendo en cuenta nuestra dinámica.

“Otra cosa es que una vez que sellemos la permanencia, que calculo que estará en torno a los 50 puntos, ya veremos qué pasa... la afición tiene una ilusión que nos transmite, por eso estamos jugando partidos muy completos, demostrando que somos capaces de poderle ganar a cualquiera de la categoría”.