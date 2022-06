Álex Guti: la humildad no está reñida con la ambición

El algecireño Álex Guti está impaciente. En un par de semanas empezará su andadura en la Real Balompédica Linense, a la que llega procedente del Sevilla C y a la que le une un contrato de dos temporadas más una opcional. El banda (que en su etapa como juvenil también actuó como nueve y como segundo punta) lleva a cabo un intensísimo trabajo físico este verano para que, llegado el momento, se puede ver su “mejor versión” en el equipo de La Línea. Está deseando que llegue el momento de vestirse por primera vez de blanco y negro. Y al mismo tiempo es consciente de que el reto al que hace frente no será precisamente fácil, aunque garantiza trabajo para poder disfrutar de oportunidades.

“Soy un jugador joven, pero a pesar de mis 21 años he tenido experiencia en equipos seniors desde que tengo diecisiete”, recuerda el extremo, que dio sus primeros pasos en la AD Taraguilla y antes de aterrizar en Nervión también pasó por Algeciras CF, UD Los Barrios y Xerez CD.

“Me considero un jugador sobre todo muy comprometido, trabajador, constante y en cuanto a mis cualidades entiendo que soy un jugador rápido, me gusta encarar, llegar a la línea de fondo. Siempre me propongo desequilibrar en ataque, pero cuando hay que defender soy el primero en echar una mano al equipo”, detalla el futbolista, que se maneja con una madurez impropia de su condición de sub-23.

“Siempre voy a tratar de dar lo máximo, en ese aspecto estoy seguro que nadie va a tener quejas, quiero devolver la confianza que el club ha puesto en mí”, recalca el de Algeciras, que asegura que una vez que la Balompédica le hizo llegar su interés desechó la posibilidad de continuar en la cantera del Sevilla “a pesar de tener una oferta sobre la mesa”.

“Soy consciente de que en la categoría es bastante fuerte, que habrá compañeros que me pondrán las cosas difíciles para jugar, pero eso siempre es bueno”, argumenta. “Trataré de aprender cada día, porque al final cuanta más competencia haya, mejor para el equipo y para cada uno de nosotros”.

El extremo desembarca en La Línea de la mano del accionista Juan Díaz, con el que coincidió en el Xerez Deportivo y con el que le una muy buena relación. Álex Guti subraya el poderío del grupo I de la Primera RFEF, aunque matiza: “Al final lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, trabajar fuerte en pretemporada y ya habrá oportunidad de analizar los rivales cuando vayan llegando los partidos”.

El futbolista asume “con naturalidad” los habituales chascarrillos que acompañan la llegada de cualquier de Algeciras que se disponga a enfundarse la camisola del Balompédica. “Por supuesto que soy consciente de la rivalidad que existe, pero tengo que pensar en lo que más me conviene, la propuesta de la Balona desde el primer momento me proporcionó mucha ilusión, el proyecto es genial y la confianza que me han transmitido me ayudó a tomar la decisión”, desliza.

Álex Guti cuenta con dos cicerones en la caseta. Por un lado, compartió domicilio durante varios meses en su etapa como xerecista con el preparador físico Felipe Franco (“un profesional increíble y una persona mejor todavía”) y por otro coincidió en la Unión Deportiva Los Barrios con el linense Loren, con que mantiene contacto frecuente. “Sería muy bonito que coincidiéramos los dos, que además somos del Campo de Gibraltar, él de lateral y yo por delante, pero para eso hay que trabajar mucho todavía”.

“Nos llevamos los dos súper bien, es un gran capitán, eso me consta, pero lo más importante es que es también una gran persona”, continúa. “Desde que oyó los primeros rumores se puso a mi disposición, hicimos una vídeollamada, le pregunté algunas cosillas y él me animó aún más a tomar la decisión”.

El nuevo jugador balono, que garantiza que ha seguido más la Primera RFEF “incluso que la Primera división” entiende que la liga a la que lleva es “muy bonita, muy ilusionante" llega a la misma "con muchas ganas".

"Sé que tanto en mi equipo como en los rivales voy a coincidir con muy buenos futbolistas y eso es importante cuando se tiene la ilusión de aprender y de seguir creciendo”, finaliza.