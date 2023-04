El Clásico del domingo, declarado de alto riesgo

La Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo, como es norma en las últimas temporadas, el encuentro de la trigésimo tercera jornada del grupo I de la Primera Federación que el próximo domingo (18:00) disputarán en el Municipal de La Línea la Real Balompédica Linense y el Algeciras Club de Fútbol.

Dicho organismo concede idéntico rango al Sevilla-Manchester United de la Europa League que se escenificará el próximo jueves en el Sánchez Pizjuán.

La catalogación de alto riesgo, además de fortalecer el cuerpo policial, obliga a reforzar también por parte de los clubes, según la ley, aspectos como el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones rivales en zonas distintas del recinto y el control de acceso para el estricto cumplimiento de las prohibiciones existentes.

“En atención al riesgo inherente al acontecimiento deportivo», el artículo 12 de la ley habilita a la autoridad gubernativa a imponer a los organizadores medidas especiales como disponer de un número mínimo de efectivos de seguridad, realizar “registros personales, aleatorios o sistemáticos en todos los accesos al recinto” o en los de entrada a gradas o zonas del aforo en las que sea previsible la comisión de conductas violentas o que inciten a la violencia, así como racistas, xenófobas o intolerantes en el deporte.

La Ley contempla que la Delegación del Gobierno pueda asumir directamente estas actuaciones, que se efectuarán en cooperación con la comunidad autónoma cuando ésta cuente con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad propios, y promover la realización de controles de alcoholemia aleatorios en los accesos a los recintos deportivos.

Según la norma, los clubes deben disponer de un libro de registro con “información genérica e identificativa sobre la actividad de la peñas, asociaciones, agrupaciones o grupos de aficionados, que presten su adhesión o apoyo a la entidad en cuestión”. Dicho libro tiene que ser facilitado a la autoridad gubernativa correspondiente y estar a disposición del coordinador de seguridad y de la Comisión Antiviolencia.

“Queda prohibido cualquier tipo de apoyo, cobertura, dotación de infraestructura o de cualquier tipo de recursos a grupo o colectivo de seguidores de un club, con independencia de tener o no personalidad jurídica, de estar formalizado o no como peña o asociación, si no figura, el citado grupo, sus actividades y sus responsables en el Libro de Registro y si en alguna ocasión ha cometido infracciones tipificadas en esta Ley”, añade la norma.