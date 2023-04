El Algeciras vuelve a la UVI (0-1)

Otra vez en la UVI. El Algeciras CF se dejó el poquito crédito que había logrado en las dos últimas jornadas con una derrota en el Nuevo Mirador ante el San Fernando CD. Los albirrojos perdieron por la mínima el derbi provincial y una batalla crucial por la salvación. Tanto es así que los de Iván Ania vuelven a puestos de descenso del grupo I de la Primera Federación justo antes de la disputa del Clásico comarcal en La Línea, donde los eternos rivales se jugarán posiblemente media permanencia.

El Algeciras decepcionó en un día señalado. Con el estadio ambientado, con más de 4.000 almas después de mucho tiempo, los rojiblancos fracasaron en un partido en el que estaban llamados a dar un paso más hacia el objetivo. Por contra, el revés supone una zancada hacia atrás y una oportunidad menos en casa.

El conjunto de Ania fue superado tácticamente por un San Fernando más sólido y práctico. Sin grandes alardes, más allá del cañonazo de Callejón que rompió las tablas, los isleños saquearon el Mirador jugando muy juntitos y dejándose de historias con el balón. Esas historias que tanto le gustan al Algeciras cuando se cree que es mejor de lo que realmente es.

Los de Ania pagaron caro una primera parte en la que, tras el fogonazo inicial, estuvieron a merced de su oponente. El San Fernando anuló el centro del campo y dejó sin aire a los algeciristas, que sobrevivieron gracias a la inspiración de Rubén Miño. El segundo tiempo, en el que apenas se jugó, no pasó de unos instantes de acoso sin derribo en una de esas tardes aciagas en cuanto a acierto.

El Algeciras saltó al verde con un once que presentó tres novedades con respecto al que ganó en Majadahonda. Un cambio era esperado y lógico, los otros dos no tanto. Ania suplió al sancionado Tomás con Ale Benítez, metió a Jordi Figueras en el centro de la zaga para sacar a un Admonio que venía de cuajar dos partidos muy sólidos e introdujo a Rodrigo Sanz, ex del San Fernando, por Elejalde. Los demás, los esperados en ese esquema que gira en torno a tres centrocampistas.

Los locales salieron con brío, con las gradas muy enchufadas y con una primera ocasión a los 6 minutos con una media chilena de Roni que sacó Farrando en un saque de esquina. El empuje albirrojo se fue desinflando tras el primer cuarto de hora y el San Fernando fue haciéndose con las manijas sin hacer ruido, con una presión asfixiante sobre Mario Ortiz y cegando el centro del campo local. Los de Ania, que volvieron a las andadas a la hora de intentar salir con el balón jugado desde atrás sí o sí, dieron pie al córner del que vino el golazo de Callejón en el minuto 20, un misil que acabó con las dos jornadas con la portería intacta.

El Algeciras, que tampoco atinaba con la levantera, dudó y cuando un equipo duda... la sensación se contagia. Afortunadamente Rubén Miño no dudó y salvó los muebles a la media hora. Los isleños perdonaron el segundo en una doble oportunidad de Aquino y David Ramos saldada con una doble intervención del cancerbero albirroja, la segunda de mucho mérito.

Intentaba buscar el marco contrario un Algeciras al que le costaba horrores romper el entramado de Pablo Alfaro. De hecho, el primer disparo a la puerta de Perales llegó poco antes del descanso en una acción de Roni, enzarzado en continua batalla con los centrales.

Con la esperanza de que el descanso cambiase el panorama, el segundo tiempo empezó con los dos equipos tratando de apretar. El Algeciras intentaba crear con paciencia pero los azulinos ganaban la mayoría de los duelos individuales.

Los de casa se volvieron a complicar con un balón que perdió Van Rijn en campo propio tras un córner a favor y perdonó la ocasión el San Fernando. La afición se desesperaba y clamaba por sustituciones. Los cambios llegaron sobre el minuto 60, tras un lanzamiento de falta de Callejón que se marchó fuera por poco. Elejalde y Juan Serrano, primero, después entró Amoah... pero apenas se jugaba por las continuas interrupciones de los isleños. De manual los de Alfaro.

Insistía el Algeciras, que cambió el dibujo, pero seguía con enorme desacierto en los últimos metros. La esperanza del empate rondó La Menacha a falta de diez minutos con un cabezazo de Amoah en una falta lateral y unos minutos de acoso total de los albirrojos. Un acoso que no pasó de merodear al área azulina con un San Fernando que era un auténtico frontón y que escupió todo lo que llegaba.

Los cinco de añadido, que debieron ser diez al menos, se consumieron con la mayor parte de la grada resignada. El Algeciras no lo voy a poner fácil esta temporada. Sufrir, sufrir y sufrir. Y el próximo domingo viene el Clásico.