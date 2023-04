El Algeciras se pone en modo derbi

Sin las urgencias de semanas atrás pero absolutamente concienciado de que no puede aflojar la marcha, el Algeciras CF vuelve al santuario del Nuevo Mirador este domingo (16:00) para librar una nueva batalla por la permanencia. El equipo de Iván Ania recibe al San Fernando CD en un derbi provincial entre dos rivales directos por la salvación, igualados a 36 puntos en la tabla y con la posibilidad de dar una zancada importante hacia el objetivo.

La 32ª jornada del grupo I de la Primera Federación llega con un sálvese quien pueda extendido a casi la mitad de la clasificación. El Algeciras pegó una enorme bocanada de oxígeno tras ganar en Majadahonda el pasado domingo, un impulso que unido al empate anterior en casa ante el líder Alcorcón ha sacado a los de Ania de los puestos de descenso. Pero el margen de fallo sigue siendo mínimo y los rojiblancos saben que necesitan al menos tres triunfos más en las siete jornadas que quedan por delante.

Alineaciones probables Algeciras CF: Miño; Albarrán, Admonio, Van Rijn, Benítez, Mario Ortiz, Borja, Iván, Roni, Siddiki y Elejalde. San Fernando CD: Perales; Lanchi, Farrando, José Carlos, Luis Ruiz, Dani Molina, David Ramos, Ilyas, Bicho, Aquino y Gabarre. Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio (Torrejón de Ardoz). Hora: 16:00 (32ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Victoria holgada de los algeciristas la pasada temporada en la categoría por 3-0. En las ocho visitas anteriores del actual San Fernando, hay un saldo de tres victorias locales, tres visitantes y dos empates.

El ambiente en el algecirismo se ha purificado hacia un optimismo moderado. El conjunto de Ania ha dado argumentos para creer en las dos últimas semanas con actitud, juego y resultados. Los de La Menacha han encadenado dos partidos sin encajar gol y aspiran a hacerlo por tercera consecutiva por primera vez en todo el curso. Lo que se espera que sea una racha positiva ha llegado, además, en un momento clave marcado por las lesiones definitivas de Ferni y Alvarito Romero. El goleador pasó por quirófano y el talaverano siguió sus pasos.

Con estas dos bajas permanentes, el Algeciras tendrá que apañárselas ante el San Fernando sin Tomás Sánchez, que cumple sanción por acumulación de amarillas. Precisamente el tema de las tarjetas puede afectar con vistas al próximo compromiso, el Clásico comarcal en La Línea ya que hasta cinco algeciristas están a una sola amarilla de cumplir ciclo. Ania, por supuesto, no quiere ni oír hablar más allá de este domingo: "Solo pensamos en el San Fernando, lo de después ni lo tenemos en la cabeza. Pensamos en que el otro día fue un paso importante, estamos tres puntos más cerca de la salvación pero de nada sirve si no hacemos los deberes ante el San Fernando", remarcó.

En el lado positivo de la balanza, el técnico recupera a Pepe Mena y ha tenido una semana más para que Jordi Figueras mejore después de no tener que forzar en el desplazamiento a Madrid. Lo más probable es que el malagueño Ale Benítez suple la ausencia de Tomás en el costado izquierdo de la defensa y el resto se mantenga, aunque Ania avisó de que no es muy partidario de repetir once.

"No espero un dominador claro"

Iván Ania entiende que el Algeciras y el San Fernando comparten similitudes: "Somos dos equipos que a priori nadie pensaba que podías estar abajo, pero nos metimos en esa situación y necesitamos salir cuanto antes. Por plantilla y por calidad podríamos estar más arriba, pero el fútbol tiene unas circunstancias a lo largo de la temporada que nos han llevado ahí y lo cierto es que cada vez queda menos, siete jornadas, para hacer los puntos que nos den la salvación", reflexionó el técnico.

El algecirista reconoce que "hay equipos que lo tienen más cerca", en referencia a la permanencia, "pero estamos muchos en la misma pelea, nadie está descartado".

Sobre los isleños, Ania considera que "tuvieron una reacción con Pablo (Alfaro), pero se le fueron partidos en los que no merecieron perder".

Ania augura un choque "igualado" en el Nuevo Mirador. "No creo que vaya a haber un dominador claro, más que nada porque a final de liga se dan resultados que a veces uno no espera. Hay mucho en juego y en ocasiones el miedo se antepone al querer ganar", argumentó.

Sobre las bajas, Ania acepta que el San Fernando pierde a "dos jugadores como Biabiany y Gabri, pero nosotros también tenemos bajas importantes".

"No podemos perder ese privilegio"

Lo fundamental para Ania es mantenerse fuera de los puestos de peligro: "Dependemos de nosotros y no podemos perder ese privilegio. Tenemos que dar importancia a los detalles, los golaverajes, la portería a cero... porque hay muchos enfrentamientos directos", valoró.

En cuanto al ambiente, Ania remarcó que "la afición es consciente de que la necesitamos y de lo qué nos estamos jugando". "El día del Alcorcón la gente se fue con buena sensación y la última victoria habrá animado más. No es todavía una final pero en casa tenemos que sumar de tres en tres si queremos salir de esta situación".