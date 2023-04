Ania: "No es normal que en 40 equipos haya más de 30 destituciones"

Iván Ania no ve "normal" la vorágine de destituciones en los banquillos que está viviendo la Primera Federación esta temporada, la segunda en liza de la categoría. Preguntado por el reciente relevo técnico de la Balona, el entrenador del Algeciras CF no quiso opinar sobre la decisión del eterno rival, pero sí ratificó su postura sobre lo que viene sucediendo a nivel colectivo en los dos grupos: "No es normal que en 40 equipos haya más de 30 destituciones".

"Han decidido cambiar de entrenador a falta de siete jornadas, no sé si es acertado o no, nosotros lo vemos desde lejos, no podemos opinar", manifestó Ania al ser preguntado por la llegada de Víctor Basadre tras la destitución de Rafa Escobar. "Solo nos centramos en el San Fernando, la Balona vendrá en diez días", agregó el asturiano.

Ania encarna una de las grandes excepciones de la Primera Federación por la enorme confianza que ha demostrado el Algeciras en él, especialmente cuando los albirrojos han estado en puestos de descenso durante varias jornadas y han atravesado su peor momento en año y medio. El técnico de Oviedo, como ya ha dicho en más de una ocasión, entiende que "se tiene poca paciencia".

"Está siendo una categoría en la que hay casi tantas destituciones como equipos. Se tiene poca paciencia y creo que muchas destituciones vienen por unas expectativas irreales que se crean en muchos momentos, no por el trabajo del cuerpo técnico o porque el entrenador no lo esté haciendo bien", opinó el albirrojo.

"Es verdad que se trata de una categoría muy exigente en la que baja el 25% de los equipos", prosiguió. "Yo valoro el trabajo de los entrenadores rivales, que es algo que puedes ver cuando analizas a los equipos con los que te vas a enfrentar y ese buen trabajo no siempre da resultado".

