Yassin Fekir: "Mi ilusión es volver a Primera, pero antes ascender con la Balona"

“Es que yo esto de las entrevistas lo llevo mal ¿sabes?”. Comienza pidiendo disculpas. Incluso antes de sentarse. Aparenta ser huidizo, pero tiene toda la pinta que esa actitud esconde unas grandísimas dosis de timidez. Porta, sin embargo, una llamativa chaqueta en la que casi es imposible contabilizar el número de colores. Saluda cerrando la mano con fuerza. Con mucha fuerza. No han pasado ni veinte segundos y ya es palpable para el que entrevista que el interlocutor es uno de esos futbolistas diferentes. Yassin Fekir sueña con volver a Primera, en la que ya estuvo con el Betis en 2021, aunque entonces no tuvo oportunidad de participar en un solo partido. Pero antes quiere “jugar el play-off” con la Real Balompédica Linense “y ascender a Segunda”. “Aún estamos a tiempo”, sostiene con un convencimiento absoluto, que hasta sorprende, dado que su equipo está afincado en los puestos de descenso en Primera Federación. “Pero si esto no ha hecho más que empezar”.

En esos prolegómenos de la entrevista, para romper el hielo, una pregunta le coge de sorpresa. “A ver, ¿con quién hablo? ¿Con Yassin o con el hermano de Nabil Fekir?”. La cuestión logra su objetivo. El futbolista se ríe abiertamente y contesta con otra pregunta. “Yo creo que soy los dos ¿no? Soy Yassin pero también soy el hermano de Nabil, de eso estoy muy orgulloso”. A partir de ese momento el futbolista baja la guardia y se muestra cercano. Divertido. Ya advirtió su técnico, Rafa Escobar, que es cuestión de saber llevarle.

“Es verdad que hay mucha gente que me compara con mi hermano, pero eso es un error, no somos iguales, tenemos un fútbol diferente”, sostiene en referencia al campeón del Mundo, que defiende los colores del Real Betis, el club que mantiene los derechos y del que llegó cedido el ahora balono.

“A veces es cierto que pesa, porque todos queremos ser nosotros mismos. Eso no quita que esté súper orgulloso de ser su hermano, es un jugador fantástico", insiste. “Cuando no hago las cosas bien él es el primero que me regaña. Ve todos mis partidos y me da consejos”.

Yassin Fekir ha sido noticia esta semana a nivel nacional por el espectacular gol que anotó en Badajoz el pasado domingo, que le ha valido para recibir infinitos elogios. “Lo importante es que ganamos por fin ¿eh? No el gol”, se apresura a reivindicar. “Estaba en el medio campo, no había mucha gente, vi mucho espacio y dije ahí voy. Un regate, otro, otro y al final gol”, detalla mientras se ríe abiertamente. Como su fuese tan sencillo.

“Toda la gente me ha felicitado por el gol, es cierto”, dice casi como si le diese vergüenza. “Mi hermano dice que el suyo fue mejor, pero...”

Yassin Fekir se muestra extremadamente respetuoso con el destituido Alberto Monteagudo cuando se le plantea qué ha cambiado en la Balompédica para que después de ocho semanas y tras el cambio de técnico, llegase el primer triunfo. “El entrenador que había antes era muy bueno también. No pienso que hayamos ganado porque él se fuese. Pero sí puede que haya cambiado la mentalidad y eso nos haya ayudado a conseguir la primera victoria"

“La verdad es que no sé si el de Badajoz fue mi mejor partido. También el día del Alcorcón creo que hice las cosas bien y estaba Monteagudo. Pero después me lesioné, cuando volví no estaba bien del todo y el míster me quitó por eso”, agrega. “Claro con eso pierdo un poco de confianza y el nuevo míster me da confianza y hago las cosas bien”.

“De todas formas yo estoy convencido de que puedo hacer un poco más”, asevera sin dar tiempo a plantearle más preguntas, como si fuese un mensaje que tuviese preparado. “Pienso que poco a poco, a medida que vaya cogiendo más confianza, haré las cosas mejor”.

Y es que Yassin Fekir tiene un objetivo: volver a Primera... y esta vez debutar. “Yo sé que es muy complicado, pero tengo esa ilusión y me veo capaz”.

“La Primera división es muy diferente a todo”, recalca. “Por ejemplo nosotros viajamos en bus, pero cuando estaba en el Betis siempre lo hacíamos en avión. Te ponen la comida por delante, todo. Aquí te tienes que buscar más la vida”.

“Son muchas cosas diferentes, pero los dos son buenos ¿vale? Yo soy muy feliz aquí, de verdad, estoy muy contento”, desliza de inmediato.

“Yo quiero volver a Primera, pero antes quiero jugar el play-off con la Balona y ascender a Segunda”, recalca. “Claro que estamos a tiempo, solo hemos jugado nueve partidos, queda mucho por delante”. Y se marcha con una sonrisa. Como si su último mensaje no fuese a producir una sonrisa de todos los balonos, que además esta semana se han matrimoniado con el franco-argelino.