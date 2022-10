Monteagudo: "Este proyecto de supervivencia no tiene nada que ver con el que se me vendió"

Alberto Monteagudo se marchó este lunes de la Real Balompédica deslizando quejas sobre lo que entiende como las causas que el pasado domingo provocaron su destitución después de ocho jornadas sin conocer la victoria para ser relevado por Rafa Escobar. “Este proyecto no tiene nada que ver con el que se me vendió en verano”, sostuvo a las puertas del Municipal el entrenador albaceteño, que momentos antes fue objeto de una emotiva despedida por parte de quienes habían sido sus jugadores. Los problemas para entrenar durante la pretemporada y la falta de conocimiento del español de alguno de sus pupilos, entre los motivos de desazón del preparador, que, eso sí, se deshizo en elogios para La Línea.

-¿Hubiese destituido usted a Alberto Monteagudo en la actual situación si hubiese sido el presidente de la Balona?

-Si creyese en él no lo hubiese hecho y si no creyese en él hubiese tomado la misma decisión que el club. El presidente me dice que cree en mí, pero que las circunstancias... un poco también desviar la atención de los futbolistas, traen un nuevo entrenador que lo conoce todo el mundo. No puedo esconder que llevamos ocho jornadas sin ganar pero hay muchas cosas que yo creo que la gente no sabe.

- ¿Por ejemplo?

- Por ejemplo que al terminar la temporada le dije a Pandalone que no seguía porque no veía ambición para el año siguiente y tanto él como Juan Díaz [en referencia al empresario jerezano, exsocio del presidente], que me lo juró por sus hijas, me garantizaron que iba a ser un proyecto ambicioso. Empezamos a firmar, Juan Díaz se marchó y ya no había tal proyecto ambicioso porque el presidente llevaba un dinero perdido. Para mí este proyecto es de supervivencia y no tiene nada que ver con lo que se me vendió. ¿Que me podía haber marchado? Pues es verdad, pero aguanté y ahora estoy pagando un poco esa ambición que no se ha tenido.

- ¿Puede que le haya faltado explicar antes que la plantilla no da para lo que pensaba mucha gente?

- No. Es que yo creo que a la plantilla le faltan cositas. Tiene muy buenas cosas, pero le falta terminar. En el partido con el Sanse [en referencia al del pasado domingo] le faltó terminar con gol. Sin hacer gol... empatar 0-0 todos los partidos es muy complicado. La otra opción es reactivar a los delanteros que tenemos. Nacho [Heras] que se ponga bien y meta los goles que hacía en Segunda RFEF o que Gerard [Oliva] espabile. Pero el dinero es muy importante en el fútbol y por lo que me dicen tenemos el segundo presupuesto más bajo de la categoría. De hecho es un 30% más bajo que el de la temporada pasada y entonces nos salvamos en la última jornada. ¿Qué puede venir otro entrenador y ganar partidos? Sin lugar a dudas. Yo creo que este equipo puede salir e igual en Navidad arreglar un poquito el cuadro. Pero esto no es fácil.

- ¿Se refiere solo a la confección del plantel?

- Yo, por ejemplo, es la primera vez en mi vida que hago una sola sesión al día durante el verano. Y nos vimos obligado a eso porque había que ir y volver a Marbella, de manera que si nos desplazábamos dos veces eran cuatro horas de carretera diarias para los jugadores y eso no podíamos hacerlo. Y todo eso porque hubo dejadez en el campo, se dejó en verano ir y el césped estaba fatal y no pudimos pisarlo en toda la pretemporada. Al final son cosas que influyen y mucho. Recalco: no es una excusa. Pero todo sumado... Además pedimos un profesor de español para los hermanos Koroma, no ha llegado y los futbolistas llevan tres años aquí y no conocen el idioma. Los extranjeros se marchaban por los papeles y no volvían hasta después de un mes. Son una cantidad de cosas que han ayudado a ganar menos, no digo que sean claves, pero sí que ha resultado muy difícil para mí.

- ¿Cree que esos problemas de pretemporada que aduce pueden verse reflejados en los bajones que ha venido protagonizando el equipo en los segundos tiempos?

- Puede ser. Después le suman que unos son jovencitos, otros no se enteran... y en la jornada 30 van a ser mejores jugadores que ahora. Yo creo que se unen un montón de cosas. Si se analiza, cada vez que los que han salido en la segunda parte han estado bien el equipo ha estado bien. Castilla, Pontevedra, Celta... o sea que nuestra marcha tiene mucho que ver con los cambios. Y nosotros, por la idiosincrasia de lo que hemos traído, tenemos talento, pero en el aspecto táctico nos faltan un montón de cosas. El ejemplo es que cuando está Toni [García] en el banquillo nos da un montón, pero cuando está otro tipo de futbolista, de veinte años, le cuesta más. Es más desordenado, pierde más balones o está peor colocado. Es talento, pero sin definir aún. Y eso nos ha hecho daño.

- ¿Y en qué se ha equivocado Alberto Monteagudo durante estos ocho partidos?

- Pues por ejemplo en los partidos que íbamos ganando haberlos cerrado con un tercer central o un doble pivote defensivo. No podemos encajar los dos goles con el Alcorcón porque el central esté ya cansado, aunque también me podía haber avisado. Igual en La Coruña, aunque estábamos ganando, haber modificado en el descanso y cerrar más por dentro. O quizás lo que tenía que haber hecho es decir que no seguía después de salvarnos del descenso, porque el proyecto no era el que me habían prometido y yo hubiese tenido equipo seguro. Pero estaba a gusto en el club y en La Línea, porque se vive bien. Sentía que la afición estaba con su entrenador. Lo que pasa es que luego las cosas no fueron como me las habían explicado.

- ¿Tiene la sensación de que le pueden haber fallado los jugadores con galones, que no han dado un paso adelante?

- Lo que tengo la sensación es de que hubo futbolistas que en pretemporada estuvieron muy bien y que en la liga no. Hay jugadores que estuvieron a un nivel superlativo en verano. Ya les advertí entonces que aquellos tiros eran de fogueo. Y después ha habido jugadores que la pierna la han tenido más encogida, no han estado tan bien. También creo que nos influyó completar buenos partidos antes el Dépor y el Alcorcón y no ganarlos. La gente estaba enamorada del equipo, pero el resultado no llegaba y eso nos hizo jugar peor... y no ganar. Tener menos puntos de los que crees que mereces hace daño y futbolísticamente ya me ha pasado en otros sitios.

-Si alguien le pregunta dentro de un año, de dos, cómo fue su experiencia en la Balona, ¿qué le contestará?

- Yo siempre saco el aspecto positivo. Dejo aquí amigos, he tenido la oportunidad de conocer un sitio espectacular del que siempre se habla del narcotráfico cuando la realidad es que es una ciudad súper segura. En poco tendrá un estadio precioso. El linense es balono. Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo estoy convencido de que esto lo sacaba para adelante. Seguro. Tengo experiencia en estas situaciones. Me llamaron un par de veces de equipos que estaban mal y los saqué. Creo que podría haber tenido un poco más de margen y confianza. Y así se lo he dicho al presidente, que teniendo en cuenta que es su dinero, podría haber aguantado un par de semanas más. Pero bueno, si no puede ser aun quedan 30 partidos para que venga otro y lo saque adelante.