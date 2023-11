El UCAM trae de regreso a La Línea a un futbolista ejemplar: Víctor Mena

Víctor Mena se despidió el pasado 13 de enero de la Real Balompédica Linense -a la que había llegado en enero de 2021 procedente del Melilla- de cuyo ascenso a Primera Federación participó. El lateral zurdo se marchó al UCAM de Murcia en un acto en el que estuvo arropado por sus compañeros, por dirigentes del club y entre lágrimas en una rueda de prensa que tuvo que detener varias veces. La Balona acababa de derrotar al Fuenlabrada y a pesar de que tenía aún partido aplazado (ese maldito con Unionistas que tanto daño hizo) estaba fuera de los puestos de descenso Desde la distancia la vio descender “con pena, rabia y frustración”, asegura. El próximo domingo este futbolista ejemplar regresa el domingo (16:30) por primera vez a La Línea (no lo ha hecho ni como futbolista ni en su condición de ciudadano) con la camisola del conjunto universiatrio. No es un visitante cualquiera.

Víctor Mena, que no pudo jugar la pasada semana por sanción, asegura que, “desde el lunes” tiene la sensación de que está viviendo “una semana especial”.

“Toca ir a un sitio en el que me sentí muy querido y por el que guardo muchos sentimientos y ver a los amigos que tengo allí sé que va a ser muy bonito”, explica el zaguero, que se reencontrará con más excompañeros con los que ha coincidido en otros clubes (Sergi Monteverde, Diego Jiménez, Miguel Cera) que en la Balona, donde solo permanece el ahora lesionado Joao Pedro. “Lo que hace diferente este viaje es que voy a poder ver a muchos amigos que dejé allí, dentro y fuera del club”.

“Es verdad que cuando me marché estábamos en buena dinámica”, recuerda. “Yo me siento muy identificado con la Balona, así que creo que vi todos los partidos que quedaban de competición. Poco a poco veía que se iba complicando el objetivo, hablaba con los compañeros... y al final una pena enorme porque nos había costado mucho llegar y estábamos en una categoría [en referencia a la Primera Federación] que la entidad y la afición se merecen”.

“Tengo que reconocer que me marché convencido de que el equipo se salvaba, porque no estábamos en descenso, estábamos en buena dinámica desde que había llegado Rafa Escobar”, sostiene. “Pero después llegó la mala racha, no se encontraron las soluciones y nos fuimos a Segunda RFEF”, recalca en primera persona del plural.

Uno de los atractivos que tiene el duelo del domingo para el futbolista de Los Palacios y Villafranca es poder ver in situ el nuevo Ciudad de La Línea. “Es curioso, lo veo en los vídeos que nos están poniendo esta semana para analizar al rival y se me van los ojos. Tengo ganas de ver el estadio, a la afición, a la gente conocida...”

"En esta categoría hay mucho gallo, muchos presupuestos altos y todos nos tenemos que mentalizar de que no es fácil"

Víctor Mena, conocedor como pocos del entorno de los albinegros y de sus extremismos, pide paciencia con el equipo que entrena Baldomero Hermoso Mere.”Es que esta categoría y más este grupo, engañan. Hay mucho gallo, muchos presupuestos altos que quieren meterse en play-off y todos nos tenemos que mentalizar de que no es fácil”.

“Conozco a Mere, sé cómo afianza a sus equipos y estoy seguro de que el proyecto nuevo de la Balona, no solo el equipo, va a ir arrancando, pero eso necesita un poco de tiempo”, agrega.

Víctor Mena resalta que en casa el UCAM está “sacándolo casi todo”, pero insiste: “Como esta categoría es tan complicada, fuera nos está costando y está claro que tenemos que cambiar cosas para revertir esa mala racha y empezar a traernos puntos cuando viajemos”.

A título personal, el defensor hace un buen balance de la temporada. “Estoy muy contento con el equipo, con la ciudad y además después de unos años en los que había tenido muchos problemas físicos apenas siento molestias y todo suma”.