La Balona pierde a Joao Pedro para, al menos, tres semanas

La Real Balompédica Linense no podrá contar con el atacante Joao Pedro en un periodo de, al menos, tres semanas. El futbolista brasileño sufrió el pasado domingo, durante el encuentro con el Sevilla Atlético, una microrrotura en el isquiotibial, y aunque puede correr, se resiente cuando golpea el balón. Esta situación hace imposible no ya su presencia en el partido del próximo domingo (12:00) en Vélez (Málaga) de la duodécima jornada del grupo IV de la Segunda Federación sino, como poco, en las dos posteriores, en la que los linenses recibirán al UCAM Murcia (domingo 26, 16:30) y viajarán de nuevo a la provincia de Málaga, en ese caso para medirse a El Palo

Joao Pedro, en un gesto inequívoco, se llevó la mano a la parte posterior del muslo con un gesto de contrariedad poco antes de que finalizase el encuentro con el final nervionense. Incluso se lanzó un momento al césped, pero no fue relevado. El entrenador, Baldomero Hermoso Mere, mostró en la rueda de prensa posterior a la contienda su confianza en que tanto las molestias del brasileño como las que había presentado Fran Carbià no revistiesen mayor importancia. En el caso del primero, lamentablemente, no acertó.

El propio técnico ha sido quien ha confirmado, este jueves en rueda de prensa, la baja del futbolista, cuyo regreso está pendiente de su evolución.

Joao Pedro había sido titular en las once jornadas disputadas por el equipo de La Línea y solo había sido relevado en tres ocasiones, siempre en el último cuarto de hora de partido, hasta acumular 957 minutos sobre el terreno de juego. Con dos goles es, precisamente junto a Fran Carbià, el máximo realizador de la escuadra albinegra.

La ausencia de Joao Pedro se une a las ya conocidas de Javi Fernández -quien tiene complicado debutar en lo que resta de 2023- y del tarifeño Pepe Greciano, cuyo estreno en la convocatoria parece estar cada vez más cerca, pero se presume prematuro que suceda esta semana.

El defensa Jorge Morcillo también ha sufrido algunas molestias en el transcurso de la semana, pero no parece que vayan a impedirle jugar el encuentro de la duodécima jornada en suelo malagueño. Morcillo fue baja por sanción en la jornada precedente y el centro de la zaga compuesto por Diego Jiménez y Sergi Monteverde completó un excelente partido.

Por su parte el Vélez CF no podrá contar ante la Balompédica con un exbalono, Alu Koroma, que será baja por un doble motivo. Por un lado porque debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y por otro porque (junto a su hermano Alhassan) se encuentra concentrado con la selección de Sierra Leona para un doble compromiso en la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

Alu Koroma jugó este miércoles jugó los últimos 17 minutos del duelo que enfrentó a su equipo con Etiopía. Su hermano Alhassan, exfutbolista también del equipo albinegro hasta el pasado verano, fue titular. Sierra Leona vuelve a jugar este domingo a Egipto.

La gran duda del Vélez para este encuentro es quién defenderá el marco. El pasado sábado en Cádiz recuperó la titularidad perdida Diego Barrios, quien dejó el marco a cero. El portero jiennense relevó a Alfonso Liceras, que fue baja como consecuencia de un proceso gripal. Los dos están rindiendo a un buen nivel en un equipo que a pesar de enlazar siete jornadas sin conocer el triunfo solo ha recibido un tanto por partido (11).