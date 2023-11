Mere: "Hicimos muchas cosas bien para derrotar a un rival con una dinámica inmejorable"

Baldomero Hermoso Mere, entrenador de la Real Balompédica Linense, se confesó ayer “orgulloso” de sus futbolistas no solo por la victoria sobre el Sevilla Atlético (2-0), sino por “el esfuerzo y la entrega” con la que se habían desenvuelto. “Tuvimos que hacer muchas cosas bien”, dijo muy satisfecho.

“¿Qué siento? Satisfacción, orgullo, alegría... tuvimos que hacer muchas cosas bien para ganar a un rival que llevaba una dinámica inmejorable”, comenzó el míster su comaprecencia postpartido ante los medios.

“Sabíamos que teníamos que cuidar los detalles en un duelo que podía ser parejo y fuimos los primeros en acertar, en forzar las situación que queríamos”, agregó. “Hicimos una muy buena defensa durante los noventa minutos y supimos aprovechar nuestros momentos ofensivos”.

El míster, que destacó “el esfuerzo y la entrega” de sus futbolistas, no quiso pronunciarse sobre si éste fue el mejor encuentro de la Balompédica en el presente curso. “Las partes en que no podíamos fallar no lo hicimos”.

Mere subrayó que en los diez últimos minutos del primer tiempo le pidió a sus hombres que siguiesen atacando. “No sé si ésta es ya la Balona que queremos, lo que me gusta realmente es que en cada partido nos parecemos más en el campo a lo que trabajamos día a día”.

“Era duro entrar en el vestuario hace cinco semanas”, dijo en referencia a lo sucedido tras la derrota frente al Estepona “pero miramos al frente y la consecuencia han sido tres victorias y dos empates y eso dice mucho del grupo humano con el que estamos trabajando”.

“Ésta es una afición que agradece la entrega, el compromiso con el club y al margen de que estemos más o menos brillantes es evidente que el equipo va, que es valiente, que quiere, que intenta atacar a la portería contraria con decisión... y al final tienes que saber el equipo en el que estás”, reflexionó en voz alta.

El entrenador reivindicó el trabajo que se ha llevado a cabo desde pretemporada. “Necesitábamos ciertos plazos porque éramos un equipo completamente nuevo. La identidad está más definida y aunque a veces tenemos que hacer cosas que para el aficionado no son muy estéticas... pero hay que hacerlas, porque al final esto va de ganar partidos”.

“La confianza que necesitábamos nos las están proporcionando la seguridad defensiva y los resultados positivos”, agregó.

El preparador reconoció que le “alegra mucho” de que los cambios hubiesen aportado mejoría a su equipo. “Era un momento del partido en el que necesitábamos cierta pausa y dos jugadores como Santi Jara y Adri Peral nos lo iban a aportar”.

Preguntado por la posibilidad de dar alcance al líder Marbella, respondió: “En esto del fútbol es normal que los equipos ganen o pierdan partidos en el tiempo añadido y cuando lo repites, como es el caso, no es una cuestión de fortuna, sino de méritos y la verdad es que el Marbella está marcando un ritmo que es difícil se seguir”.

“La competición es larga y queda tiempo y vamos a intentar seguir nuestro camino, pero si ellos siguen marcando ese ritmo yo creo que nadie va a poder darle alcance”, vaticinó el preparador, que restó importancia a los problemas musculares con los que acabaron la contienda Joao Pedro y Fran Carbià.