La Real Balompédica Linense anotó este domingo dos goles en el Municipal en partido de Liga. Puede parecer que no es una cifra deslumbrante, y de hecho no lo es, pero el caso es que la escuadra de La Línea no marcaba en más de una ocasión en Liga (sí lo hizo en encuentros amistosos y esta misma andadura en la Copa Federación) desde hace más de un año. En concreto desde el nueve de diciembre de 2018, cuando venció en ese mismo escenario 2-0 al Recreativo de Huelva con dos dianas que llevaron la firma del centrodelantero argentino Gastón Cellerino.

El vestusto estadio linense ha tenido que esperar casi trece meses para ver dos goles en un mismo duelo del equipo de casa, que en ese periodo disputó (siempre circunscribiéndose solo a la competición por puntos) la friolera de 19 compromisos sin superar una sola diana. En once ocasiones marcó una vez. En las ocho restantes, ninguna.

En todos esos partidos se sentó en el banquillo local el técnico catalán Jordi Roger, destituido el pasado mes de diciembre. O lo que es lo mismo, la racha quedó rota en el debut en casa de Antonio Calderón.

Además, el primero de los tantos al Talavera, obra de Pito Camacho, también suponía que se rompía una sequía ante su propia parroquia que se prolongaba desde el 17 noviembre pasado, cuando Dopi hizo el tanto que supuso el triunfo sobre el Badajoz.