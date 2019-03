Un nutrido grupo de socios de la Real Balompédica Linense ha expresado su preocupación por lo que cataloga de “proceso oscuro” en referencia al que tiene intención de llevar a cabo la actual junta directiva para convertir el club en Sociedad Anónima Deportiva, como anunció el propio presidente en la última asamblea. Los balonos reclaman que se abra más la posibilidad de adquirir la condición de socios antes de que se inicie ese proceso y recuerdan que en la actualidad la Balompédica carece de estructura para lograr a corto plazo el ascenso en Segunda división A “con lo cual no es necesario que emprenda tan pronto ese cambio, porque nadie se lo va a imponer”.

La futura conversión de la Real Balompédica en SAD y los datos facilitados por la junta directiva en la última asamblea preocupan a un número importante de aficionados del equipo de La Línea, que temen que una de las señas de identidad de la ciudad vaya a quedar “en manos de gente de fuera con el peligro que eso conlleva".

El mayor temor de quienes expresan su punto de vista, o al menos eso es lo dejan ver, es que la Balompédica “acabe por desaparecer como le ha pasado a otros clubes que se han convertido en SAD” o en su defecto entren en proceso decadente, como sucede con Real Murcia o ha pasado con el Recreativo de Huelva, por poner solo algunos ejemplos.

Un grupo de socios, que demuestran su condición de tales pero que solicitan que no sea desvelada su identidad “para evitarnos el ruido que luego se forma en las redes sociales con los que no opinamos como indica el sistema” invitan a la directiva a hacer del proceso “algo más abierto, a poner luz” sobre sus decisiones.

“Por lo pronto el traspaso de poderes entre Alfredo Gallardo y Raffaele Pandalone fue como algo impuesto, se hablan muchas cosas, seguramente no todas verdad, pero nadie explicó bien aquello y ahora vemos que se le debe un dineral a ese señor, que es muy probable que lo haya puesto, y que va a pasar a ser dueño del club, cuando antes hubo otros muchos a los que la Balona le costó dinero”, asegura uno de ellos.

“El dijo un día en vuestro periódico que entendía que se desconfiase de él [se refiere a una entrevista concedida por Raffaele Pandalone a Europa sur antes de hacerse cargo de la entidad] pero ahora nos pide poco menos que un acto de fe para que le entreguemos el club de nuestros padres de nuestros abuelos...”, apostilla un segundo.

“Hasta ahora lo que ha hecho ha sido vencer a Stoichkov al Mallorca y en invierno no querer reforzar el equipo para que diese el salto y acabase arriba , porque trajo jugadores que no han aportado nada, por mucho que se enfaden cuando se dice”, abunda uno de los más críticos, en clara referencia a la incorporación de Buba Bakali y a la encendida defensa del ariete que realizó el técnico, Jordi Roger, durante una rueda de prensa.

“Yo lo que no entiendo es que Alfredo [Gallardo] que decía literalmente que era un tieso, acababa todas las temporadas al raso y pagando a los futbolistas y ahora ¿se necesitan casi 300.000 euros anuales para hacer lo mismo? Porque tampoco es que el nivel del equipo haya cambiado tanto, que excepto los dos últimos años habíamos estado jugado liguillas y habíamos ido a la Copa cada dos por tres”, reflexiona uno de los tertulianos. “Quizás no sería una mala idea hacer una auditoría externa o que el Ayuntamiento mediara en el asunto, porque esto es un asunto de todos"

“Después han hecho lo imposible por limitar el número de socios que van a tener derecho a voto y eso como poco suena raro, no digo que sea ilegal, sino que da la sensación de que se quieren garantizar que pueden controlar esa asamblea”, denuncia el más mayor.

“Que si hay que tener no sé qué antigüedad, que unos cuantos si pueden ponerse al día, que otros no... todo suena a oscurantismo, cuando es algo tan importante para el futuro de la Balona que debería quedar muy claro y en manos de la mayoría de los aficionados, no de unos cuantos”, agrega.

Uno de los presentes asegura que el club “siempre, no ahora con Pandalone, ha manejado muy bien la confusión que existe sobre el papel del socio y del abonado” y lamenta que haya tenido que ser la opinión pública la que haya reconducido las condiciones del sorteo de un coche entre los que adquirieron el carnet esta temporada.

“Ésa es la demostración de que si nos nos quejamos, como sucede ahora con la SAD, hacen las cosas a su manera y Pandalone estará poniendo dinero, que eso no lo pongo en duda, pero la Balona sigue siendo de los linenses y no debería olvidarlo”, apostilla.

“Tampoco ha habido una sensibilidad especial en el asunto de la Tribuna, no se tenido un guiño con los aficionados por el asunto de la visera, no ha enviado no sé una carta”, concluye un reconocido seguidor del club.

"Ya sabemos que la culpa de eso igual no se puede decir que sea ni del Ayuntamiento, sino de que el estadio es muy viejo, pero hemos pagado por un servicio que no se ha dado, y menos mal que no ha llovido pero sin embargo nadie se ha quejado, lo que no ha supuesto que el club nos haya compensado no por supuesto con dinero, sino con un mejor trato”, concluye.