Roger saca la cara por Buba Bakari

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, salió este jueves en defensa del centrodelantero Buba Bakari, de quien dijo que le está criticando en las redes sociales “gente que no le ha visto jugar” –en referencia al partido del pasado domingo en Villanueva de la Serena– mientras que tanto el cuerpo técnico como el vestuario están “muy contentos” con su rendimiento.

“Se ha sido muy injusto con él, sobre todo en las redes sociales, porque hay gente criticando el partido que hizo Buba y no podemos valorar algo que no hemos visto”, defendió en referencia al duelo del pasado domingo con el Villanovense, que no fue ofrecido por televisión.

“Yo acepto la opinión de quienes estuvieron allí, pero que la gente critique la labor de un jugador en un partido que no ha visto... es muy fácil criticar y muy fácil destruir y esto no aporta nada, no suma, esto no me había pasado nunca”, agregó.

“Puedes criticar algo que has visto y no te ha gustado, pero Buba trabajó, nos aguantó el balón de espaldas a pesar de que recibió muchísimo con la permisividad del árbitro y no podemos lastrarnos nosotros mismos, porque es un jugador que necesitamos y que hace un buen trabajo”, recalcó Roger.

“Si no marca, pues ya marcará”, sostuvo ahondando en su razonamiento. “Al final el jugador está haciendo lo que le decimos y ya pasó con Gastón”.

“¿Qué es un nueve con gol?” se preguntó el técnico “¿Dónde hay en la categoría? Me podéis decir que Aketxe [en referencia a Isaac Aketxe, jugador del líder Cartagena] que para mí es uno de los mejores de la categoría y lleva siete goles, no veinte”.

“Es muy difícil marcar goles en esta categoría y al que pueda hacerlo seguramente no nos podemos permitir el lujo de ficharlo nosotros”, explicó, antes de poner otros ejemplos similares.

“Vamos a ser un poco realistas, porque al final el máximo goleador del grupo es Elady, que juega de extremo en el Cartagena, porque el delantero centro que hace goles acaba jugando en Primera o en Segunda, como le ha sucedido a Yacine esta temporada”, recordó en referencia al jugador del Melilla fichado por el Elche.

“Vamos a ser realista, que somos la Balona, no podemos pagar cien mil euros por un delantero y aunque lo pudiésemos hacer eso no te asegura gol y ahí está el Castellón, que pagó un dineral por Máyor y le echaron en Navidad con cero goles”, abundó.

“Al final todos son críticas, creo que la Balona está haciendo una temporada muy buena, estamos sextos peleando por estar en la Copa, luchando con transatlánticos para estar lo más arriba posible, así que vamos a animarnos entre todos porque tenemos la plantilla que tenemos, el míster que tenemos y a eso hay que sacarle el máximo partido hasta final de temporada”, sentenció el entrenador, quien comenzó su reflexión sin ni siquiera haber sido preguntado.