El San Fernando Club Deportivo-Real Balompédica Linense de la séptima jornada en el grupo IV-A de la Segunda B que se escenifica este sábado (18:00, en directo por Footters) esconde una cita de inconfesadas cuentas pendientes. En el conjunto azulino milita el delantero vasco Jon Ander González Dopico [Dopi] que el curso pasado defendió los intereses del equipo de La Línea y cuya salida de la entidad produjo, como poco, sorpresa entre una afición que nunca le escatimó un aplauso en reconocimiento a su abnegado esfuerzo. La Balona llega a este duelo de prisas prematuras con solo tres goles en su haber. El ariete, según la prensa local, en su mejor momento. De hecho, él solo ha marcado un gol menos que toda la Balona.

Dopi, que desembarcó con el cartel de actor secundario en el verano de 2019, no tardó en meterse en el bolsillo a la afición de La Línea. Especialmente mientras el ahora entrenador del Atlético Baleares Jordi Roger estuvo al frente del equipo albinegro, el jugador vasco era su nueve.

Tanto es así que a pesar de que la campaña quedó reducida a 28 jornadas por culpa de la crisis del coronavirus a solo 28 jornadas y a que tras la llegada de Antonio Calderón al banco fue relevado con mucha frecuencia, los siete goles que consiguió enfundado en la guayabera albinegra suponen su mejor registro en la categoría de bronce, por delante de los cinco que anotó con el Bilbao Athlétic y los cuatro que anotó a favor del Barakaldo, equipos estos con los que participó en sendas fases de ascenso a Segunda.

A esos goles hay que unir el que anotó precisamente en Bahía Sur, que permitió a la Balona seguir adelante en la Copa Federación eliminando al conjunto de la Isla en octubre de 2019, en el partido de octavos de final.

Tras aquella negociación inconclusa en la que la plantilla no aceptó la oferta de renovación generalizada por parte del presidente, Raffaele Pandalone, la salida del club de Dopi casi se puede decir que se silenció. Para ser más exactos, sencillamente no se anunció. Los mentideros hicieron su agosto en pleno mes de mayo: que si el club consideraba que no era un ganador, que si quería estar más cerca de casa por aquello de la pandemia…

Lo cierto es que Dopi recaló en el San Fernando. Comenzó la temporada a la sombra de otro exbalono, el algecireño Francis Ferrón, pero con su trabajo ha logrado voltear la situación.

“Dopi llegará el sábado ante la Balona, del que procede, en racha goleadora con el San Fernando”, anuncia Gaby Cumbreras en el reconocido portal Deporte de la Isla.

“El delantero vasco, que no fue titular en las dos primeras jornadas, ha marcado los dos últimos goles del equipo isleño, en Las Palmas y ante el Algeciras”, recuerda.

“Stankovic dispone en el ataque de un enrachado Dopi, que ha marcado en los dos últimos partidos y es, sin duda, el jugador más en forma de la plantilla azulina a pesar de que en los dos primeros partidos de Liga fue suplente ante la titularidad de Francis Ferrón, que está muy lejos de ser el que deslumbró en la pasada temporada”, recalca más adelante.

Este sábado Dopi y la Balona se reencuentran, necesitados los dos equipos como están de un resultado positivo para salir de sus respectivas crisis de marcadores, su participación será analizada con lupa.