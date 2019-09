Jon Ander González Dopico [Dopi] apenas ha necesitado dos partidos para meterse al público de La Línea en el bolsillo. Un golazo en Villarrobledo y su abnegado trabajo ante el UCAM Murcia propiciaron que el domingo el público del Municipal le premiase con aplausos en una de las últimas acciones del encuentro. El futbolista no se deja engolosinar por los reconocimientos ni tampoco por el liderato de la Balona y solo habla de seguir rindiendo y de ser útil al colectivo.

“Soy consciente de que a los delanteros lo que nos factura son los goles, que están mucho más valorados que el trabajo, así que es verdad que no estoy acostumbrado a que se me reconozca tanto el esfuerzo incluso en partidos en los que no marco, porque el trabajo, generalmente, la gente lo olvida, así que estoy muy agradecido”, reflexiona el ariete vizcaíno.

“También es verdad que la gente nos premió el trabajo pero a todo el equipo, no paramos de correr y la afición se hizo partícipe de ese esfuerzo y nos animó muchísimo”, recalca, quitándose importancia.

"El míster nos avisa en cada partido que el que se guarde algo va a la banqueta"

“El míster nos avisa en cada partido que el que se guarde algo va para la banqueta, que se lo carga y como uno ve que tienes compañeros en el banquillo, si eres titular y quieres seguir siéndolo ya sabes que no puedes hacer el vaina en el campo”, continúa.

Dopi fue el último de los delanteros en incorporarse al plantel de la Real Balompédica. Las lesiones de Pito Camacho y Javi Forján aceleraron su llegada a la titularidad.

“Yo nunca me sentí el tercer delantero”, subraya. “Sabía que había que luchar para ser titular y la única realidad es que los dos están tocados, tuve la suerte de entrar de inicio y lo que trato de hacer es aprovechar las oportunidades que me dé el míster, siempre he tenido en mente dejarme la piel”.

“Al final todos vamos a ser importantes, hay momentos en los que estás mejor, otros en los que estás peor y por eso hay varios jugadores en los mismos puestos, porque nadie va a estar al cien por cien durante toda la temporada, eso es imposible”, reflexiona el centrodelantero balono.

“Pero vaya que ni antes era el tercer delantero ni ahora soy titular, eso en cualquier momento puede dar la vuelta y lo peor que podría hacer no yo, sino cualquier jugador es creérselo y relajarse”, sentencia.

Dopi no se pone como objetivo una cifra determinada de goles (“el máximo posible”, dice) y asegura que esa tarea es importante porque “ayuda al equipo”.

Sin cambiar el tono de su discurso, Dopi invita a “no bajar el pistón” después de que la Balompédica haya logrado la victoria en las dos primeras jornadas, pero reconoce que “es bonito ser líder. Precioso. Cuanto más dure, mejor”.

“Por supuesto que ganar a un rival de la envergadura del UCAM te refuerza, pero no puedes caer en el error de creer que vas a ganar a cualquier equipo por decreto, la única forma de vencer es corriendo más que el rival”, finaliza. “Ahora mismo el último clasificado te puede ganar y los marcadores sirven para ganar confianza en lo que estás haciendo, pero siempre dejándote la piel”.