Torremocha y el Dépor, ¿qué más se puede pedir?

Domingo grande para el fútbol de La Línea. Por un lado porque la histórica Real Balompédica recibe (12:00) al Deportivo de La Coruña, cuyo palmarés le identifica como uno de los doce clubes que han levantado el título de liga (1999-2000), al que suma tres de Copa. Y por otro porque uno de los mejores centrocampistas que hayan vestido la camisola albinegra en el centenario discurrir de la Balona, Alberto Torremocha, será objeto de un homenaje antes del arranque. Los locales afrontan el duelo con la baja de Connor Ruane y la presencia en la convocatoria, aunque sea de forma testimonial, de Fran Morante. Alberto Varo y Papa Cámara están entre algodones y la convocatoria cuenta con tres canteranos: Galindo, Javi Méndez y Fernando. La gran duda es qué carta se guarda Rafa Escobar en la manga en lo que al sistema se refiere.

No hay motivos para perderse el Balona-Dépor de este domingo. Los linenses, reforzados en su autoestima por la rotunda victoria de hace una semana en San Sebastián de los Reyes, se sientem capacitados para frenar a un equipo, el Deportivo de La Coruña, que llega por primera vez al Municipal y que afronta el encuentro en su mejor momento del presente curso.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo (De la Calzada); Loren, Borja López, Nico Delmonte (Para Cámara), Jesús Muñoz, Jao Pedro; Masllorens, Antonio Romero; Álex Guti, Alhassan Koroma y Omar Perdomo. Deportivo de La Coruña: Mackay; Antoñito, Lapeña, Olabe, Pablo Martínez, Lebedenko; Quiles, Rubén Díez, Villares, Mario Soriano; y Lucas Pérez. Árbitro: Salvador Lax Franco (Murcia). Ha arbitrado dos veces a la Balona, que en estos duelos logró un triunfo y una derrota. Los coruñeses firmaron una victoria en su único duelo con este colegiado. Hora: 12:00 (Vigésimo sexta jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: La de este domingo es la primera visita del Deportivo de La Coruña a la Real Balompédica.

El partido tiene garantizado el mejor prólogo posible. Los balonos van a tener la oportunidad de brindar una más que justificada ovación a Alberto Torremocha, uno de esos jugadores del siglo pasado por los que hoy en día se pelearían los equipos de la máxima categoría. Sólo por volver a verle sobre el césped de su estadio ya merece la pena estar en la grada.

Los de casa, de acuerdo a los datos facilitados por su técnico tras la última sesión preparatoria, recuperan a Joel del Pino, una vez cumplida su sanción y a Fran Morante, aunque todo indica que no formarán parte del once. Connor Ruane se mantiene fuera. Alberto Varo apenas se ha entrenado con intensidad durante la semana y aunque parece recuperado de sus dolencias, a la vista del desarrollo del entrenamiento de este sábado no hay que descartar que De la Calzada tenga que debutar. Algo parecido le sucede a Papa Cámara, que tuvo que ser relevado la pasada semana. En su caso, como entonces, el relevo sería Nico Delmonte.

Después de que en el Nuevo Matapiñonera debutase el tarifeño Adrián Galindo, Rafa Escobar vuelve a incluir al delantero en la convocatoria, en la que también están otros dos canteranos: el juvenill linense Javi Méndez y el granadino Fernando García, del filial de la Segunda Andaluza senior.

La gran incógnita es cómo afrontará la Balona el encuentro. Esta vez su técnico no ha querido mostrar sus cartas. Pero después del éxito del 1-5-3-2 de la pasada semana no es nada descartable que lo repita en casa. Entre otras cosas porque a pesar de que los albinegros ejercen de locales, tendrán enfrente a un enemigo que quiere el balón y al que le gusta ejercer de protagonista. Pero no deja de ser una probabilidad. “No voy a decir ni qué jugadores ni cómo vamos a jugar, imagino que igual que hará Óscar Cano”, explicó Escobar al respecto en su comparecencia prepartido ante los medios.

El míster, muy satisfecho del desarrollo de la semana de entrenamientos, habló de un compromiso “bonito, histórico”.

“Nos vamos a medir a uno de los dos grandes de la categoría y a ver si la afición, la prensa, nosotros, todos, somos capaces", abundó. "Yo creo que no lo merecemos, de disfrutar de un encuentro atractivo y de lograr tres puntos importantes”.

“Sabemos del potencial del club al que nos enfrentamos, pero también ellos visitan a un histórico del fútbol español como es la Real Balompédica Linense”, resalto el preparador balono.

“Con la ayuda de nuestra gente vamos a tratar de hacerle un partido lo más incómodo posible. A nadie escapa la calidad de sus jugadores línea por línea, el gran presupuesto que tiene, la estructura de ese gran club..., pero eso no juega en un partido de fútbol”, dijo

“Cuando te enfrentas once contra once la entidad no juega, la historia no juega, lo que haya realizado en los cinco o seis últimos partidos tampoco cuenta”, reivindicó. “Yo tengo plena confianza en que vamos a hacer un muy buen partido".