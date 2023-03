Dépor: ocho partidos sin perder y cuatro sin encajar

El Deportivo de La Coruña afronta su primer encuentro en La Línea, el de este domingo (12:00) en su mejor momento de forma. Ocho jornadas sin perder y un balance en febrero de tres victorias y un empate sin recibir un solo gol. Números que asustan en una plantilla que tiene como estrella ofensiva a Lucas Pérez (que suma seis goles desde que llegó en el mercado de invierno procedente del Cádiz), aunque no hay que olvidar en este apartado a otros nombres como su mejor artillero, Alberto Quiles (ex de Recre, Córdoba y UCAM Murcia) o Arturo, el sobrino del aclamado académico Arturo Pérez Reverte (Sanse, Atlético Baleares, Sabadell). Los coruñeses llegan con cuatro ausencias, pero con el importantísimo alta de Diego Villares, para quien su técnico, Óscar Cano (ex del Cádiz, Betis B....) no escatimó un solo elogio en su última rueda de prensa.

El Dépor una a sus infinitas virtudes ofensivas la condición de, merced a sus 18 goles en contra, segundo conjunto más rocoso de toda la la Primera Federación hasta que comenzó esta jornada, sólo por detrás del Racing de Ferrol y el Eldese. Por si fuera poco esta semana han recibido el apoyo hasta del conocidísimo streamer Ibai Llanos.

En lo que se refiere a la convocatoria, Óscar Cano incluyó veinte nombres entre los que se montaron en el avión rumbo a La Línea tras el entrenamiento matinal en Abegondo, entre los que no están los canteranos Dani Barcia y Diego Gómez, que si lo hicieron una semana antes frente al Badajoz, al que le endosaron un significativo 5-0.

A las ausencias ya previstas de Jaime, Svensson y Kuki Zalazar, se unió a última hora la de Edu Sosa, todo indica que por decisión del preparador. Por el contrario es alta Diego Villares, que tiene garantizada la presencia en el once.

La convocatoria íntegra la componen: Mackay y Pablo Brea (porteros); Antoñito, Trilli, Lapeña, Pablo Martínez, Pepe Sánchez, Raúl y Lebedenko (defensas); Bergantiños, Olabe, Villares, Isi Gómez, Rubén Díez y Soriano (centrocampistas) y Yeremay, Saverio, Quiles, Arturo y Lucas Pérez (delanteros).

Esta semana, Óscar Cano probó distintas opciones para medirse a la Balona. Un posible cambio sería la entrada de Arturo en ataque en lugar de Quiles. De esta forma, Lucas Pérez pasaría a jugar más liberado junto a Mario Soriano alrededor de un nueve fijo, como sería el último fichaje herculino. Aunque también probó otras opciones, entre las que podría estar la inclusión de Pepe Sánchez en el once titular, en principio no habría más retoques porque el propio entrenador descartó la posibilidad de reservar a alguno de sus apercibidos de sanción (Alberto Quiles, Isi Gómez, Antoñito y Olabe) para asegurarse su presencia ante el Castilla la próxima jornada.

El míster dijo que la Balompédoca es un rival “al que cuesta mucho hacerle un gol y que se hace fuerte en casa. Hasta hace nada era el menos goleado de la categoría. Cuesta mucho hacerle gol y además se hace muy fuerte en casa”.

