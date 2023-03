Óscar Cano: "La Balona se hace fuerte en casa, es difícil hacerle un gol"

Óscar Cano, entrenador del Deportivo de La Coruña, destacó este viernes en rueda de prensa que su próximo rival, la Real Balompédica Linense, es un equipo “al que cuesta mucho hacerle un gol y que se hace fuerte en casa” y se mostró preocupado por el viento que soplará este domingo (12:00) cuando su equipo desembarque en el Municipal de La Línea para dirimir el encuentro de la vigésimo sexta jornada del grupo I de la Primera Federación. El técnico recalcó que no tiene intención de proteger en este duelo a sus cuatro jugadores apercibidos de sanción para garantizar su presencia la siguiente jornada ante el Real Madrid Castilla.

En una larga comparecencia ante los medios locales, Cano replicó al ser preguntado por la escuadra que comanda Rafa Escobar: “Es un equipo que hasta hace nada era el menos goleado de la categoría. Cuesta mucho hacerle gol y además se hace muy fuerte en casa”.

“He entrenado muchos años en el grupo cuarto de Segunda B y todos sabemos que los equipos de esa zona son mu difícil de batir en su estadio”, sostuvo el preparador granadino, que entre otros estuvo al frente de Poli Ejido, Melilla, Betis Deportivo y Badajoz en la entonces categoría de bronce del balompié nacopnal.

“Algeciras, Balona… Condiciona el rival, la superficie… al menos según las fuentes que hemos consultado, la meteorología va a ser buena y no se espera mucho viento, que en esas zonas es muy incómodo”, abundó en ese sentido.

“No se espera un gran viento. Los últimos rivales que han pasado nos comentan que el césped está en perfecto estado. Es un motivo más para hacer un buen partido”, recalcó.

Óscar Cano fue cuestionado sobre la situación de Alberto Quiles, Isi Gómez, Antoñito y Olabe, quienes están apercibidos de sanción y se perderían el duelo que una semana después enfrentará a los gallegos con el Real Madrid Castilla, rival directo en la pelea por las primeras posiciones.

“Los entrenadores, y más en el tiempo que vivimos, mirar más allá del siguiente partido es no entender nada de en lo que se ha convertido el fútbol. Lo que quiero es ganar el domingo en La Línea. Si ahora mismo me dicen que todos y cada uno de los apercibidos se caen para el Castilla, pero que me dan los tres puntos de este domingo… lo firmo ahora mismo. Nadie es imprescindible”, replicó con vehemencia.

Jaime y Kuki Zalazar se perderán el partido con la Balona, mientras que Svensson completó este viernes el entrenamiento y el entrenador dejó abierta la puerta a su presencia en la convocatoria. Es alta Diego Villares, cuya importancia subrayó el preparador: "Cada vez que contamos con él la felicidad se me multiplica. Es muy parecido a lo que hace el Madrid con Valverde. Es muy completo por su polivalencia y entusiasmo".