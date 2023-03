Ibai Llanos muestra su apoyo al Dépor a cuatro días de su visita a La Línea

El Deportivo de La Coruña llegará el próximo domingo (12:00) a La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica después de haber recibido este jueves el respaldo público del streamer, influencer, youtuber y presentador de deportes electrónicos español por excelencia: Ibai Llanos.

El próximo rival del conjunto de Rafa Escobar se ha colado entre los contenidos que viraliza cada día Ibai Llanos en sus cuentas en redes sociales. El famoso streamer ha subido a su cuenta de Instagram una story en la que aparece una taza con el escudo del Deportivo. "Así se desayuna fuerte, con la taza del club que volverá a Primera dentro de poco. ¡Vamos Lucas!”, se escucha decir al presentador, en clara referencia al atacante Lucas Pérez, que se incorporó al conjunto gallego en el mercado de invierno procedente del Cádiz CF, tras abonar él mismo su traspaso.

El Dépor desembarcará en el Municipal después de haber sumado 5 de los últimos 12 puntos por los que ha litigado como visitante. Bien es cierto que venció en su último viaje, en Talavera (0-1), pero había empatado en los dos precedentes, en San Fernando y San Sebastián de los Reyes, lo que le impide ser líder en beneficio del Alcorcón.

El técnico, Óscar Cano, ya ha advertido públicamente que con lo que se conoce como media inglesa el equipo no conseguirá ser campeón y que se tiene que exigir más fuera de casa.

Precisamente por esta marcha irregular como visitante se ha abierto un debate en el deportivismo: debe el equipo ser más práctico, más directo en los desplazamientos o mantener la idea de posesión que pone de manifiesto en sus encuentros en Riazor.

Sobre las dificultades que se ha encontrado el Dépor en los partidos a domicilio se pronunció este jueves el central Pablo Martínez (que empezó en el Mallorca B e hizo la mayor parte de su carrera fuera de España), quien fue el primero en referirse a los partidos del Deportivo fuera de casa como “guerras”, un término que está calando en el vestuario.

“Este será otra guerra, de las que me gusta a mí”, dijo en referencia al partido en La Línea. “Me ha gustado el último partido en casa, aunque para los defensas no tuvimos mucho trabajo. A veces está bien un partido así, porque hay que seguir concentrados para no encajar”.

“Fuera siempre son partidos difíciles. Los equipos nos esperan, nos quieren ganar y hay que hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior. Cada vez que llegamos, el césped es un poco raro. Cambian un poco para hacernos daño, pero no puede haber excusas. Intentaremos cambiar el juego, sabemos que no podemos jugar como en Riazor. Es imposible porque el campo no es el mismo”, recalcó.