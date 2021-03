El Clásico de todos los Clásicos. Real Balompédica y Algeciras Club de Fútbol escenifican esta domingo (16:30, en directo por Footters) el duelo comarcal de más relevancia desde aquel de mayo de 1985 en El Mirador. Como entonces, a falta de dos jornadas, unos y otros se juegan medio ascenso. Los algeciristas incluso pueden dar el salto a la Primera Federación (la Liga Pro) en el césped de su eterno rival, con todas las connotaciones que eso tiene. Los de casa repetirán once, a no ser que Paco Candela se vea obligado a dejar su sitio a Coulibaly. En los albirrojos, Fran Serrano apuntan a recambio de Figueras, que se lesionó el pasado miércoles en el aplazado ante Las Palmas Atlético que aupó a los algeciristas al liderato del grupo IV-A de la Segunda B.

Balona y Algeciras apenas se entienden el uno sin el otro. Tanto que 36 años después de que el Viejo Mirador albergarse un partido con medio billete a Segunda de por medio vuelven a cruzarse casi con los mismos premios sobre la mesa. Entonces, el empate final acabó por dejar a unos y otros sin el salto de categoría, en beneficio del Albacete. Esta vez ese marcador supondría un palo casi inasumible para los de La Línea y podría bastar para los algecireños según los resultados de esta 17ª jornada.

Ficha técnica Real Balompédica: Nacho Miras; Sergio Rodríguez, Carrasco (Mikel Fernández), Fabrizio Danese, Víctor Mena; Candela (Coulibaly), Masllorens, Antoñito, Koroma, Luis Alcalde y Pito Camacho (Iván Martín). Algeciras CF: Guille Vallejo; Almenara, Robin, Fran Serrano, Dani Espejo, Armando, Yago Pérez, Iván, Romero, Raúl Hernández y Llinares. Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Sevilla). No ha juzgado ni una sola victoria ni de Balona ni de Algeciras. Hora: 16:30 (Jornada 17 en el grupo IV-A de Segunda B. En directo por Footers). Estadio: Municipal de La Línea (aforo limitado a 800 espectadores). Antecedentes: El Algeciras ha visitado en 31 ocasiones a la Balona en partidos de Liga. El balance es de 16 triunfos locales, cinco visitantes y diez tablas. En Segunda B la estadística señala tres victorias albinegras y cuatro empates. El último duelo, en febrero de 2016, se decantó del lado de los linenses.

En cualquier caso, el encuentro tiene apéndices. Porque el futuro de ambos -aunque el Algeciras depende de sí mismo- tiene mucho que ver con lo que suceda en los duelos Recre-Tamaraceite (12:00), San Fernando-Marbella (17:00) e incluso Sanluqueño-Cádiz B (17:30).

Este Clásico tendrá la particularidad –como ya sucedió en el del pasado mes de enero- de que se jugará con un aforo reducido. La Federación, debidamente aleccionada por la Consejería de Salud de la Junta, no accedió a que pudiesen entrar a las gradas más allá de los 800 espectadores que indica el nivel 2 de alerta sanitaria en el que se encuentra la ciudad. Ochocientos que serán todos abonados o hinchas de la Balompédica. Será el primer Clásico en el que Raffaele Pandalone ejerce de anfitrión y es que el Algeciras, como consecuencia de su última travesía por Tercera, no visita el Municipal desde que cayó en ese escenario el siete de febrero de 2016 con un gol de José Ramón (1-0).

La Balona, con tres dudas

Los locales saben que, al menos a priori, solo les va a valer ganar los dos partidos que restan para meterse entre los tres primeros del grupo IV-A de la Segunda B. O lo que es lo mismo, para garantizarse el ascenso a la Liga Pro. Igual luego con cuatro puntos les basta o con seis se quedan fuera, pero a estas alturas casi que no pueden pensar en otra cosa que no sea “ganar y ganar” que hubiese dicho Luis Aragonés. Y eso condiciona, y más antes de un Clásico.

Los albinegros se aferran a la estadística, que recuerda, entre otras cosas, que no pierde en el Municipal desde que cayeron a mitad de diciembre de 2019 a manos del Córdoba –es decir, Calderón está invicto como local- y que es el segundo equipo con más puntos de la segunda vuelta, solo por detrás del San Fernando.

En lo que se refiere al once, no parece que vaya a haber cambios, a no ser que alguno de los que tiene molestias acabe por claudicar. Calderón, a pesar del empate, quedó muy satisfecho del encuentro que su equipo jugó ante el San Fernando y no está por hacer grandes inventos. Si acaso Carrasco podría volver al eje de la retaguardia en perjuicio de Mikel Fernández. Pero eso, si acaso.

Sin embargo Paco Candela, Pito Camacho e Iván Martín apenas se han entrenado durante la semana ni participaron del amistoso del miércoles en Marbella, aunque este sábado parecían recuperados en una sesión de trabajo que incluyó una arenga de Pepe García [el masajista]. Si el alicantino –que es el que tiene más problemas- se cae del equipo, su plaza sería para Aly Coulibaly. En el caso de los dos nueves, jugará de salida el que mejor esté. Y si los dos dan el OK, Pito Camacho, que para algo es el segundo mejor artillero del grupo.

En el caso de que el míster repita el dibujo que tan buen nivel de juego le brindó ante los de la Isla, Antoñito, que actuaría por dentro, tendría un especial protagonismo. Una buena noticia para un jugador que, se entiende, querrá reivindicarse especialmente ante su ex equipo.

El Algeciras, ¿sin un nueve?

El Algeciras CF afronta el Clásico en La Línea como una oportunidad histórica. A todos los condicionantes que conllevan enfrentarse a a la Balona, los albirrojos suman la posibilidad de certificar su clasificación entre los tres primeros del grupo IV-A de la Segunda B y el consiguiente ascenso a la Primera RFEF, la nueva categoría que pondrá en marcha la Federación Española. El equipo de Salva Ballesta tiene a tiro el gran objetivo que el club se marcó el pasado verano y el premio gordo de entrar en la pelea por el ascenso a Segunda. Palabras mayores.

Para alcanzar la meta, el Algeciras tiene varios caminos este domingo: la victoria es el más recto, pero a los albirrojos les valdría con un empate si el Tamaraceite no gana en Huelva ante el Recreativo (domingo a las 12:00) o si el Sanluqueño no hace lo propio ante el Cádiz B (domingo a las 17.30). El Algeciras también podría festejar con una derrota si el Sanluqueño y el Tamaraceite pierden también. Las cuentas están explicadas al detalle aquí.

La gloria, no obstante, pasa por un duelo a cara de perro en casa del eterno rival, que se juega el todo o nada en sus aspiraciones por alcanzar el mismo premio que los algeciristas, que con cuatro puntos más sí cuentan con margen de error para la cita final en el Nuevo Mirador ante el Atlético Sanluqueño.

El Algeciras encara el Clásico con las bajas por lesión de Álvaro Telis (fuera para el resto de la temporada) y Álvaro Alcázar. Sigue entre algodones Melchor, que se lastimó ante el Cádiz B, y son dudas Jorge Canillas -fuera desde Tamaraceite- y Jordi Figueras, que se tuvo que retirar el pasado miércoles por un pinchazo en los isquios. Lo normal es que Almenara repita en el lateral derecho y Fran Serrano juegue junto a Robin tras su reaparición ante el filial de Las Palmas.

La duda es si Salva Ballesta mantendrá la idea de los dos últimos partidos, con Álvaro Romero y Llinares como hombres más adelantados, o si apostará por jugar con un nueve puro como Edu Ubis. El algecireño Iván capitaneará a los suyos tras haber marcado su gol 50 con los albirrojos.

El algecirismo confía en que su equipo haya dejado atrás ese bache que se terminó con el triunfo ante Las Palmas Atlético. Ballesta ha insistido en la necesidad de afrontar con tranquilidad el Clásico, sin alterarse ni pasarse de revoluciones. Los albirrojos son conscientes de que su versión más competitiva pasa por jugar con cabeza los muchos partidos que siempre suele haber dentro de un partido.