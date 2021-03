Las cuentas del Algeciras para ascender este domingo en La Línea

El Algeciras CF prepara ya el Clásico del Campo de Gibraltar que disputará el próximo domingo ante la Balona en La Línea (16:30). Reanimado tras su victoria ante Las Palmas Atlético del pasado miércoles, el equipo de Salva Ballesta tiene su primera oportunidad para certificar la clasificación entre los tres primeros del grupo IV-A de la Segunda B y el ansiado ascenso a la Primera RFEF, la nueva categoría de la Federación Española.

¿Qué tiene que hacer el Algeciras para sellar el objetivo este domingo 14 de marzo? Es la pregunta que muchos aficionados algeciristas se hacen a estas horas. A falta de solo dos jornadas para acabar la primera fase de la competición, el Algeciras es líder con 29 puntos por delante del San Fernando (27) y el Tamaraceite (26), los tres conjuntos que ocupan la zona de privilegio. La Balona (25) y el Sanluqueño (25) son los otros dos aspirantes en la puja que podrían alcanzar a los del Nuevo Mirador. Atrás queda el Cádiz B (22), con posibilidades de ascenso pero fuera del alcance del líder.

La victoria en el Municipal de La Línea supondría el ascenso del Algeciras a la Pro sin echar más cuentas. Si los albirrojos vencen en casa del eterno rival ni Balona ni Sanluqueño podrían alcanzar al equipo del Nuevo Mirador, que como poco se garantizaría acabar segundo.

El empate en el Clásico. Si el Algeciras empata con la Balona, podría lograr el ascenso si el Sanluqueño no gana ante el Cádiz B (domingo a las 17.30) o si el Tamaraceite no lo hace en Huelva ante el Recreativo (domingo a las 12:00). Cualquiera de las dos combinaciones valdría. Es decir, que los de Salva Ballesta podrían saltar al césped sabiendo si un empate les basta para festejar.

En este punto, hay que explicar que un hipotético empate a 30 puntos con el Tamaraceite, el Algeciras tiene el goalveraje ganado a los canarios (3-2 en total), y que un triple empate a 30 puntos con el Tamaraceite y el San Fernando, los albirrojos y los azulinos serían los beneficiados.

Si el Algeciras pierde este domingo en La Línea, solo las derrotas de Sanluqueño y Tamaraceite podrían certificar la clasificación de los albirrojos.

Dado que el encuentro del Sanluqueño empieza una hora después que el Clásico, no hay posibilidad de especulaciones ni tampoco de que los del Nuevo Mirador pudieran celebrar in situ en el Municipal en caso de un revés. En cualquier caso, todo aquel que conozca lo que mueve y supone un Clásico, la rivalidad eterna e histórica entre Algeciras y Balona sabe que no hay cabida a especulaciones ni a favores entre los dos eternos rivales de la comarca.