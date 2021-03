La victoria cosechada por el Algeciras Club de Fútbol este miércoles sobre Las Palmas Atlético en partido aplazado ha trasladado no toda, pero gran parte de la presión del Clásico del próximo domingo en La Línea (16:30, en directo por Footters) a la Real Balompédica. El equipo que ejercerá de anfitrión es el único de los dos rivales que se juega llegar a la última jornada con opciones de acabar en una de las tres primeras plazas, cosa que los de Salva Ballesta no solo tienen garantizada, sino que incluso podrían cerrar su clasificación en ese duelo. Dos de los otros tres rivales directos de los de Antonio Calderón acabarán sus partidos después de los albinegros, que desde el mediodía conocerán la suerte del Tamaraceite.

No va más. A la espera de que la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza se pronuncien sobre cuánto público podrá acceder al estadio, el Balona-Algeciras del próximo domingo se va cargado de alicientes. El conjunto albirrojo ha dado este miércoles un paso de gigante para lograr la clasificación y afrontará el Clásico como líder del grupo IV-A de Segunda B y con cuatro puntos de renta sobre los de La Línea. La escuadra de casa llega a un punto del tercero, el Tamaraceite, y dos del San Fernando. En caso de vencer, la Balompédica podría auparse a la segunda plaza, pero para ello necesita que el bloque insular no gane en Huelva y el de la Isla no puntué en Bahía Sur ante el Marbella. El maldito valor añadido del punto que el equipo azulino se llevó el domingo de maltrecho coliseo linense.

Uno de los inconvenientes con los que se encuentra la escuadra linense es que no conocerá ni antes ni durante el Cásico el resultado de dos de sus más directos rivales, ya que su duelo –por aquello de la falta de iluminación artificial en el estadio Municipal- comienza a las 16:30, mientras el San Fernando-Marbella arranca a las 17:00 y el balón comenzará a rodar en El Palmar para el Sanluqueño-Cádiz B a partir de las 17:30. El conjunto de Sanlúcar está empatado a puntos con los linenses, pero estos le aventajan en el golaveraje particular.

Todo este conjunto de circunastancias –la diferencia de puntos, los horarios- casi obligan a la Balompédica a salir a ganar el Clásico como lo hizo el pasado domingo (aunque un error arbitral le privó de conseguirlo) ante el San Fernando. Un punto, aunque sea ante el líder, puede ser insuficiente.

En caso de que la Balona empate, si el Tamaraceite gana en Huelva por la mañana y el San Fernando hace lo propio con el Marbella los linenses ya solo podrán aspirar a ser cuartos. Y ojo que en cualquier opción final de doble- triple empate entre el conjunto de la Isla, el de Gran Canaria y la Balompédica siempre sale perjudicado el de La Línea.

El interés que ha despertado este encuentro quedó patente el martes, cuando el primer lote de entradas para no abonados fue adquirido por los aficionados en apenas 45 minutos. Pero a medida que avanza la semana, aumenta la trascendencia del mismo. Hay que remontarse más de tres décadas para localizar un Clásico de tantísimo trascendencia.