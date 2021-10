La plantilla del servicio de autobús urbano en Algeciras respalda la huelga al 100%

La plantilla de la Compañía de Transportes de Algeciras (CTA), empresa que presta el servicio de transporte urbano en autobús, ha respaldado este martes prácticamente al completo la huelga convocada por el comité de empresa de 9:00 a 12:00. Los trabajadores exigen con esta movilización, que ha consistido en una marcha desde el monumento a Paco de Lucía hasta las puertas del Ayuntamiento, el abono del plus de antigüedad pactado en el acuerdo de mejora firmado entre ambas partes en 2019. El comité de empresa rechazó este lunes el arbitraje del Sercla porque entiende que el acuerdo es lícito tras ser firmado por el secretario general y respaldado por el Pleno por unanimidad, mientras que el Ayuntamiento considera que no se ajusta a derecho según los informes técnicos realizados.

La práctica totalidad de los 60 empleados de la empresa municipal se han concentrado desde las 9:00 en el monumento a Paco de Lucía y tienen previsto hacerlo también el día 19. El parón también se repetirá los días 11 y 26.

Ángel Santiago, presidente del comité de empresa y miembro de UGT, ha explicado que los representantes de los trabajadores han intentado llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, "pero no interpreta el acuerdo de mejora que se firmó en 2019, que fue firmado y ratificado por el secretario general y aprobado por unanimidad en el Pleno".

"Nos indignamos cuando se dice que hacemos daño a la ciudadanía, cuando siempre hemos tenido el objetivo de prestar el servicio de la mejor manera. Esta mañana hemos llevado a los trabajadores a sus puestos de trabajo y a niños al colegio e instituto, hemos optado por hacer la huelga en horas valle. Los usuarios están con nosotros, saben que es un servicio deficitario y saben que el Ayuntamiento no pone los autobuses a sus horas y deja a la gente en las paradas", ha explicado Santiago.

"Esperamos que el Ayuntamiento se siente con los trabajadores. Nosotros consideramos que el arbitraje no es necesario porque el acuerdo se firmó en su día con el Ayuntamiento, que mediante una negociación tiene que llegar a un acuerdo. Nos movilizamos por el servicio que se viene dando a la ciudadanía y e plus de antigüedad es uno de los puntos del acuerdo que se firmó, que contemplaba que se creara una comisión negociadora para el abono de este concepto, no para negociar si se va a pagar. No se dijo la cantidad y ahí estamos para que se negocie. Hay maneras para hacerlo y esperamos que se incluya en partidas presupuestaria para que se reconozca y abone a los trabajadores", indica el presidente del comité.

Miguel Alberto Díaz, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, ha respaldado las demandas de los trabajadores: “En medio de la pandemia no han dejado ni un día de trabajar. No es justo que el Ayuntamiento no esté a la altura de las circunstancias. Es un derecho que fue ratificado en el pleno, con acuerdos municipales, y no quieren pagar. Esto es una demostración de fuerza que deja claro que los trabajadores van a luchar por sus derechos y vamos a estar con ellos”.