La Policía de Marruecos frustra en Sidi Ifni un alijo de casi dos toneladas de hachís

La Policía de Marruecos, a través de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), ha frustrado en Sidi Ifni un intento de tráfico internacional de drogas con la incautación de una tonelada y 922 kilogramos de hachís.

Según informó la DGSN en sus redes sociales, la operación forma parte de los dispositivos desplegados en todo el país para combatir el narcotráfico y el comercio ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El cargamento fue interceptado antes de que pudiera ser distribuido fuera del territorio marroquí. La DGSN no ha detallado por el momento el número de detenidos ni las rutas previstas para la droga, aunque subrayó que el operativo refuerza los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para frenar el tráfico internacional de estupefacientes desde la costa atlántica del sur de Marruecos.

La investigación continúa abierta bajo la supervisión de la Fiscalía competente para determinar las posibles ramificaciones de la red implicada.

Marruecos intensifica la lucha contra el narcotráfico

Las autoridades marroquíes han intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico en los últimos meses, llevando a cabo una serie de operaciones que han resultado en importantes incautaciones de drogas y desmantelamiento de redes criminales.

El 22 de agosto de 2025, la Policía de Sidi Ifni, en el sur de Marruecos, abortó un intento de tráfico internacional de drogas y una operación de migración irregular por vía marítima. La intervención resultó en la detención de varios individuos vinculados a estas actividades ilícitas. Además, el 6 de marzo de 2025, los servicios de seguridad marroquíes incautaron 5,7 toneladas de hachís y detuvieron a dos ciudadanos marroquíes sospechosos de estar vinculados a una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

Estas acciones se suman a otras intervenciones destacadas, como la incautación de 25 toneladas de hachís cerca de Rabat en abril de 2025, y la desarticulación de una red de narcotráfico y migración en el sur de Marruecos en agosto de 2025.