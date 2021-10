El comité de empresa de CTA rechaza el Sercla y habrá huelga en el servicio de autobús de Algeciras

La huelga del servicio de transporte urbano en autobús de Algeciras, convocada los días 5, 11, 19 y 26 de octubre de 9:00 a 12:00, continúa adelante después de que el comité de empresa de la Compañía de Transportes de Algeciras (CTA) no haya querido someterse al arbitraje del Sercla, según han informado este lunes por la tarde el primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz Madrid, el concejal de Movilidad Urbana, Francisco Javier Rodríguez Ros, y la delegada municipal de Hacienda, María Solanes.

Los trabajadores han sido convocados a una manifestación que partirá a las 9:00 desde el monumento a Paco de Lucía y que finalizará a las puertas del Ayuntamiento, donde está prevista la lectura de un manifiesto.

Los ediles han explicado que el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) puso la propuesta sobre la mesa este lunes por la mañana y que el Ayuntamiento "aceptó de inmediato", aunque los representantes de los trabajadores la han rechazado.

Este arbitraje, recuerda el Ayuntamiento, conllevaría que en el plazo de 35 días, el árbitro designado por la administración competente emitiría un dictamen de obligado cumplimiento para las dos partes. La huelga ha sido convocada, según han recordado los responsables municipales, al reclamar el comité de empresa el abono del plus de antigüedad, algo que el Ayuntamiento considera que no se ajusta a derecho según los informes técnicos emitidos por diferentes departamentos municipales, por lo que "no se puede hacer frente a ese pago".

“Sentimos que finalmente haya huelga y que los perjudicados sean los usuarios de los autobuses. Recalcamos que esta huelga ni es justa ni llega en el momento adecuado, máxime cuando desde este equipo de Gobierno se han cumplido desde el primer momento todos los acuerdos alcanzados con los trabajadores, el primero de ellos darles la estabilidad laboral de la que carecían, y aplicarles una subida salarial que ronda los 250 euros de media”, ha indicado Jacinto Muñoz.

El primer teniente de alcalde ha recordado la situación en la que el Consistorio se encontró el servicio, "con una flota de autobuses en lamentable estado de conservación", y las mejoras en los vehículos "que han sido realizadas por importe de más de 600.000 euros".

Apoyo del PSOE a los trabajadores

El PSOE de Algeciras ha reiterado su apoyo a la plantilla de trabajadores del servicio municipal de transporte urbano y ha mostrado su las reivindicaciones de estos. "Es vital seguir negociando en el Sercla y alcanzar un acuerdo por el bien de este servicio, contemplando buenas condiciones laborales para esta plantilla", ha indicado el principal partido de la oposición.

“Conminamos al Ayuntamiento a que explore todas las vías de negociación, pues por ahora la voluntad de Landaluce es la de no negociar y está llevando a los trabajadores a una situación muy desagradable. Sus demandas son justas y piden únicamente lo firmado en enero de 2019. Landaluce prometió y prometió en precampaña, pero ahora los acuerdos hay que cumplirlos y el artículo 7 del firmado con esta plantilla reconoce el derecho de antigüedad y por tanto su abono”, explica el concejal socialista Daniel Moreno.

Los socialistas acudirán este martes a la manifestación convocada por los empleados de la Compañía de Transportes de Algeciras (CTA) que partirá a las 9:00 del monumento de Paco de Lucía hasta concluir con la lectura de un manifiesto en la puerta del Ayuntamiento.

“Nuestro deseo es que los trabajadores alcancen un acuerdo con el Ayuntamiento y sus demandas se vean cumplidas, sobre todo porque estas son justas. El servicio de autobús es muy deficiente, cada día se suceden las averías y quejas de los usuarios. Algeciras no se merece esto”, señala el concejal socialista.

Desde el PSOE han denunciado en numerosas ocasiones la situación que atraviesa el transporte urbano. “La municipalización debería traducirse en mejoras y, una vez más, la gestión de Landaluce decepciona. Han desaparecido líneas de autobús, muchos usuarios han tenido que esperar hasta 90 minutos en una parada y no hay mecánicos los fines de semana”, indica Daniel Moreno.