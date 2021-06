Los acordes de Paco de Lucía, para el reloj del Ayuntamiento de Algeciras

Los acordes de Entre dos aguas del genial guitarrista Paco de Lucía sonarán finalmente desde el reloj del Ayuntamiento de Algeciras. Al menos esa es la nueva intención de los promotores de la iniciativa encabezada por Javier Ortega tras dar por cerrados los infructuosos intentos con el Obispado de Cádiz para que fueran las campanas de la Iglesia de La Palma las encargadas de repicar a los sones del artista universal.

El grupo de trabajo ha anunciado que, tras un año de intentos con las entidades eclesiásticas, desisten de esta vía y agradecen todos los apoyos recabados por el camino, entre ellos los de varios artistas del flamenco como Paco Cepero, Tomatito, José Carlos Gómez, José Manuel Soto y del mundo de la comunicación como Agustín Bravo, entre muchas otras personalidades.

Como alternativa, el grupo ha anunciado que ya ha trasladado la idea al Ayuntamiento de Algeciras y a su alcalde, José Ignacio Landaluce, "quien la ha acogido desde el primer momento". Por lo tanto, el colectivo subraya que ya se está trabajando para que la música de Paco de Lucía suene desde el reloj de la Casa Consistorial de la calle Alfonso XI (Convento) en determinados momentos del día, "compatibles con el descanso de los vecinos".

El Ayuntamiento de Algeciras se sumó en diciembre de 2020 a la iniciativa a través de una moción que tuvo el respaldo del PSOE, Adelante Algeciras y Ciudadanos. El PP, grupo mayoritario en el Consistorio, propuso como alternativa restaurar el reloj del Ayuntamiento y hacer sonar los acordes desde el edificio municipal.

"Entendemos todos que no debemos de enfrentarnos a quien es el legítimo propietario de la torre que es la Iglesia, sino buscar un diálogo cercano, igual habría que cambiar las 12 que es la hora del Ángelus por otra hora que no interfiera", sostuvo Landaluce en aquel Pleno municipal. "Mientras sigue ese diálogo podemos valorar la posibilidad de restaurar nuestro reloj consistorial y que pueda sonar la música de Paco de Lucía bien como campanas, bien como acordes de guitarra. Es mejor no meter a nuestro hijo más ilustre en un enfrentamiento".