El Ayuntamiento de Algeciras se suma a la petición para que Paco de Lucía suene en la iglesia de La Palma

Hace ya tres años que la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño empezó a difundir una propuesta singular para recordar al vecino más ilustre de Algeciras, Paco de Lucía. Su idea era que cada día, a las 12:00, la música del genio de la guitarra acompañase a otro vecino ilustre, el reloj de la iglesia de La Palma. La propuesta ha llegado al Obispado, titular de la iglesia, y se ha encontrado con la negativa del obispo a la idea. Pero la iniciativa sigue adelante y este viernes ha encontrado el respaldo, aunque no unánime, del Pleno del Ayuntamiento algecireño.

El grupo municipal socialista se ha hecho eco de esa reivindicación ciudadana que quiere contar cada día en el espacio central de Algeciras con los sones de la guitarra de Paco de Lucía. El viceportavoz socialista, Fernando Silva, ha recordado al defender la moción que la propuesta, idea inicial del relojero mayor, José Luis Pavón, ha encontrado el respaldo de numerosos ciudadanos, como Javier Ortega, que está impulsando la iniciativa; el guitarrista Tomatito, artistas como Los Morancos, periodistas como Toñi Moreno o futbolistas como Joaquín del Betis. Y que respeta la normativa de patrimonio que protege a la iglesia mayor de Algeciras, Bien de Interés Cultural.

La moción se ha encontrado con el apoyo del resto de los grupos salvo el PP. Los populares han hecho un planteamiento alternativo, explicado por la teniente de alcalde de cultura, Pilar Pintor, y el alcalde, José Ignacio Landaluce: que la música del guitarrista suene desde el reloj del Ayuntamiento de Algeciras, que se restauraría con ese fin.

"Entendemos todos que no debemos de enfrentarnos a quien es el legítimo propietario de la torre que es la Iglesia, sino buscar un diálogo cercano, igual habría que cambiar las 12 que es la hora del Ángelus por otra hora que no interfiera", ha explicado Landaluce. "Mientras sigue ese diálogo podemos valorar la posibilidad de restaurar nuestro reloj consistorial y que pueda sonar la música de Paco de Lucía bien como campanas, bien como acordes de guitarra. Es mejor no meter a nuestro hijo más ilustre en un enfrentamiento".

Los socialistas han dado la bienvenida a otras posibles acciones que realcen la figura del genio, pero han mantenido en la moción la propuesta ciudadana para que suene desde el reloj de La Palma. Ante esta opción, el PP y el concejal no adscrito se han abstenido.