Recogen firmas para que la música de Paco de Lucía suene a través de las campanas de la Iglesia de la Palma

El intento de que Paco de Lucía suene en el centro de Algeciras a través de las campanadas de la iglesia de La Palma sigue vivo. Ante la negativa del Obispado de Cádiz y Ceuta para permitir que las campanas entonen la mítica Entre dos aguas, renombrada para esta ocasión como Plaza Alta, se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas digitalmente, a través de las principales redes sociales, para que todos aquellos ciudadanos que estén a favor de esta iniciativa puedan hacer llegar su voluntad al obispo, de forma que este reconsidere su negativa.

La iniciativa ha sido puesta en marcha por Javier Ortega. El promotor ha afirmado que “si en todas las iglesias hay órganos y se interpretan temas, hay misas rocieras, conciertos y eventos culturales, esta petición también es compatible”.

"La negativa de Monseñor Zornoza se basa principalmente en que el edificio que alberga a su vez el campanario está clasificado como Bien de Interés Cultural, lo cual no es motivo para negar la petición, ya que solo es necesario incluir un archivo en el software que controla el sonido de las campanas que hace que un instante antes de las doce del mediodía y justo antes de la señal horaria suenen los acordes de esta genial composición de Paco de Lucía en su ciudad natal y ello no altera en absoluto al edificio, pues es sólo un programa informático. Físicamente no se hace nada de nada. Además son acordes de una composición apolítica, sin mensaje social alguno y completamente respetuoso con la religión y la fe”, ha desarrollado Ortega.

La recogida de firmas, ya en redes sociales, es accesible también a través de este enlace. La intención es conseguir el mayor número posible de adhesiones, aunque por el momento no hay una fecha límite para sumarse a la iniciativa.