La empresa municipal de limpieza de Algeciras, Algesa, se queda, como era de esperar, sin comisión de investigación. PP y Cs, los partidos que conforman el equipo de gobierno, han rechazado este viernes la propuesta presentada por Vox y respaldada por otros grupos de la oposición para crear una comisión que auditase e investigase la actividad empresarial "así como la gestión y la transparencia de esta empresa de capital público, analizando cuantos ejercicios anuales sean necesarios para obtener los resultados que requieran el curso de las investigaciones".

La moción llega después de que en los últimos meses el nombre de la empresa municipal de limpieza se haya visto envuelto en la investigación policial del presunto fraude de venta de puestos de trabajo en la estiba. La Policía Nacional considera que Algesa sirvió en ocasiones como plan b para los responsables de la trama de la estiba, a modo de vaso comunicante y con el ex consejero delegado, Luis Ángel Fernández como supuesta pieza clave, de tal forma que algunas personas que pagaron las comisiones para trabajar en la estiba pero no pudieron ser colocadas en ella acabaron trabajando en la empresa de la que el Ayuntamiento de Algeciras es titular.

El propio partido proponente llevó a la Fiscalía la compra de camiones y la contratación en la empresa siguiendo las denuncias formuladas por un grupo de trabajadores.

También aludía el portavoz de Vox en su petición de comisión a la "opacidad" de la empresa, al haber requerido información Antonio Gallardo "una y otra vez", en calidad de miembro de la corporación municipal y de la junta general de accionistas así como también del consejo de administración de la empresa, corresponsable "para bien o para mal" de la gestión en ella. Incluso, ha recordado Gallardo en el Pleno, con un acta notarial al respecto. También ha recordado los requerimientos formulados por el Defensor del Pueblo o el Consejo de Transparencia ante la falta de transparencia de la empresa. Gallardo ha ido incluso más allá: "nos dirán que lo que se está haciendo es legal. ¿Pero es ético, es moral?".

En su reivindicación ha encontrado el apoyo socialista. El concejal Daniel Moreno ha recordado que "ya en octubre solicitamos formalmente una comisión de investigación sobre Algesa, pedimos al alcalde que la convocase". Moreno ha destacado las detenciones de Fernández y dos trabajadores relacionadas con el fraude de la estiba, "que nos dejaron atónitos", pero también la contratación exprés de 30 personas "de aquella manera para la limpieza de centros educativos. Sin garantías de que se apliquen los principios de igualdad, mérito y capacidad". "Es necesario que con luz y taquígrafos se pueda hablar de todo lo que acontece en esa empresa pública", ha apostillado.

También Adelante Algeciras se ha mostrado a favor de crear la comisión de Algesa, que "es una empresa pública y debe ser completamente transparente tanto en el tema económico como en el laboral". Su portavoz, Javi Viso, ha mostrado su "confianza, pero la gente necesita saber su funcionamiento, no creo que tengamos que tener miedo. Si es capital público, ¿qué problema hay?".

"Actualmente no hay ningún proceso de investigación judicial abierto contra Algesa por hechos presuntamente punibles. Su afirmación es absolutamente falsa. Y no tenemos conocimiento ni nos ha sido comunicado por Policía o juzgados que haya procedimiento alguno de instrucción, investigación o imputación a ninguno de sus directivos o a este delegado", ha defendido el actual consejero delegado de la empresa, Jacinto Muñoz.

El portavoz popular ha remarcado también que los requerimientos formulados por el Consejo de Transparencia y el Defensor del Pueblo andaluz ya han sido contestados, "se han solventado todas las cuestiones solicitadas", aunque después de varios requerimientos. "También hemos tenido inspecciones de trabajo por denuncias falsas que venían del mismo sitio y todas favorables a la empresa", ha asegurado.

Por otra parte, ha remarcado el responsable de Algesa, la empresa será auditada este año de forma más estricta, conforme a la nueva legislación, con una auditoría de gestión, además de las cuentas. "Por una empresa externa", ha apostillado, ante la duda expresada por Gallardo sobre "¿quién audita la empresa?".

Su socio de gobierno, el concejal ciudadano Sergio Pelayo, ha argumentado la ausencia de un procedimiento judicial para justificar su no a la comisión de investigación. "Tiene mi respaldo si se detectan fallos en transparencia, fallos de información porque abogamos por la transparencia. Pero lo que no puedo aprobar es la constitución de una comisión de investigación sobre algo que no tiene una causa legal o de justicia cerrada", ha señalado. El teniente de alcalde ha señalado a este respecto que el caso por el que se condenó a varios cargos de Algesa, entre ellos el todavía gerente, está ya cerrado y "no tiene una investigación extra dentro de la actividad de Algesa".

La moción por tanto ha sido rechazada con los votos del PP y Cs. El concejal no adscrito, Jorge Domínguez, se ha abstenido por ausencia en el momento de la votación. PSOE, Adelante y Vox han votado a favor.