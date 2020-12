Muere el niño algecireño Eric, símbolo de la lucha contra una enfermedad rara

El pequeño algecireño Eric , cuyo caso se dio a conocer hace dos años al necesitar ayuda para el tratamiento de una enfermedad rara, ha fallecido este martes. El niño llevaba ya varios días en el hospital Puerta del Mar pero no ha podido regresar a casa.

Una mutación genética

El síndrome de CDLK5 está considerada una enfermedad rara derivada de una mutación genética. Uno de los efectos más importantes y más duros de sobrellevar es la epilepsia. Otros factores en los que le afecta la enfermedad es en el desarrollo cognitivo. Los niños no hablan, no entienden y no pueden coger nada con las manos. Sufren además muchas estereotipias, sacudidas de manos, manos constantemente en la boca, etcétera y problemas de sueño, además de poco apetito, debido mayoritariamente a la combinación de fármacos que toman. Solo las niñas consiguen andar con mucha dificultad.