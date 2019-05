Algeciras celebrará este sábado y el próximo jueves dos eventos solidarios a favor del pequeño Eric, el niño algecireño de dos años que está afectado por el gen CDKL5, una mutación del Síndrome de Rett, y la asociación que aglutina a las familias de los veinte niños que padecen esta enfermedad rara en España.

Este sábado 25 de mayo visitan la ciudad las tropas imperiales de Star Wars, el Escuadrón Sur de la 501st Legion - Spanish Garrison, que desfilará en el pabellón Juan Carlos Mateo a beneficio de la asociación.

Además de disfrutar de estos emblemáticos soldados del imperio, personajes de la saga los Skywalker, el público podrá hacerse fotos con ellos, disfrutar de espectáculos, talleres pintacaras y varios sorteos. El evento se desarrollará desde las 17.00 a las 21.00 horas.

El desfile solidario será presentado por el periodista Enrique Tadeo, de Canal Sur. Las entradas tienen un precio de 3 euros y se pueden adquirir en establecimientos como Hair&Body, Discos Grammy, Calzados Lola y en la taquilla del pabellón. Están previstas las actuaciones del grupo Ritmo Latino y los alumnos de la academia Rubén Cárdenas.

Además, el próximo jueves 30 de mayo, a las 18:30, realizará en el Teatro Municipal Florida un espectáculo de baile la academia Cardera, de Rocío Sánchez. La entrada vale 6 euros y también se ha puesto en marcha una fila cero para los que quieran colaborar pero no puedan asistir. En este caso la recaudación irá directamente al pequeño Eric.

A mediados de abril, la familia del niño algecireño recibió el apoyo de Alejandro Sanz en un encuentro que mantuvieron en Alcalá de los Gazules. Sanz se comprometió a ayudar y de hecho ya ha empezado, puesto que ha donado a la familia un ejemplar dedicado de #Vive, la biografía autorizada del cantante escrita por Óscar García Blesa. El libro será sorteado durante la actuación.

El síndrome de CDLK5 está considerada una enfermedad rara derivada de una mutación genética. Uno de los efectos más importantes y más duros de sobrellevar es la epilepsia. Otros factores en los que le afecta la enfermedad es en el desarrollo cognitivo. Los niños no hablan, no entienden y no pueden coger nada con las manos. Sufren además muchas estereotipias, sacudidas de manos, manos constantemente en la boca, etcétera y problemas de sueño, además de poco apetito, debido mayoritariamente a la combinación de fármacos que toman. Solo las niñas consiguen andar con mucha dificultad.

Para conocer más sobre la historia de este niño algecireño basta con visitar La Estrella de Eric en Facebook. Además la familia tiene abierta una página en la plataforma teaming donde se pueden hacer donaciones.