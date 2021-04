DAZN implementa un control parental con un código para ver boxeo y otros deportes

Es importante saber que los controles parentales de DAZN no funcionan simplemente indicando si hay niños o no en casa, sino que, en cualquier caso, tendrá que verificar que es un adulto desde la configuración de la cuenta. Es decir, sí o sí, tendrá que crear un PIN de control parental para usar su cuenta si quiere ver algún deporte, sin importar su edad o si hay o no menores en la casa o si van a usar la cuenta.

¿Qué deportes hay en DAZN?

DAZN es una plataforma de retransmisión especializada en deportes que nos ofrece todo tipo de competiciones y torneos, de todo el mundo. Podemos ver deportes de motor, fútbol, baloncesto, tenis, balonmano, boxeo, artes marciales mixtas, ciclismo, dardos, snooker u otros deportes en la sección “Polideportivo”. Además de los concursos en sí, también encontramos DAZN Originals que son programas relacionados con el contenido enviado.

¿Qué deportes son para mayores de 18 años?

Aunque puede cambiar de una competencia en particular u otra, DAZN nos pide que verifiquemos nuestra edad en dos categorías deportivas básicas: en MMA (tanto en las competencias en sí como en programas relacionados con ese deporte) y en boxeo. En el caso del boxeo, puede encontrar algunas entrevistas para "todos los públicos", pero la mayor parte del contenido y las peleas originales de DAZN serán para personas mayores de 18 años, por lo que deberá verificar su edad en la configuración.

¿Cómo sé qué competiciones requieren verificación?

Es simple, cuando vaya a ver contenido para adultos, la plataforma nos mostrará el mensaje de: “se requiere verificación de edad.” Y si el contenido está indexado a personas mayores de 18 años, deberá ingresar su PIN.

¿Tengo que verificar la edad?

Sí, como explicamos en los primeros párrafos, el control parental de DAZN no es un control parental de si hay niños o adolescentes en la casa que no quieren que vean determinado deporte (por el motivo que sea), sino que es necesario que registre su edad e introduzca un código PIN si quiere ver el catálogo completo. ¿Es obligatorio? No necesariamente, ya que si tiene un DAZN para ver tenis y fútbol, puede vivir tranquilamente y usar la plataforma sin especificar su edad.

Verifique su edad en DAZN

Si ha decidido hacerlo, le explicaremos cómo. Para comprobar la edad en DAZN tenemos que hacerlo desde "Ajustes". Tanto en la web como en la aplicación móvil.

Ir al sitio web de DAZN

Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña

Haga clic en en la parte superior izquierda y vaya a la sección "Lista"

Abra "Configuración" en el menú desplegable.

En el lado izquierdo encontrarás una serie de opciones.

Selecciona control parental

Una vez aquí tendrá que verificar su edad. En la gran mayoría de las aplicaciones o servicios de nuestra era no se requiere que verifiquemos la edad. Por ejemplo, podemos configurar los controles parentales de Disney +, Netflix o Prime Video sin aportar pruebas de que somos mayores de 18 años. Ponemos nuestra fecha de nacimiento y ellos “confían” en nosotros. Sin embargo, en DAZN no funciona así.

Paso 1

La primera pantalla del Control Parental mostrará un menú desplegable en el que hay que elegir el tipo de documento de identidad que se usará para dar nuestros datos.

Podemos elegir entre: pasaporte o DNI.

Una vez que seleccionamos “DNI” en el menú desplegable, habrá que rellenar los datos que se indican:

Donde aparece su documento nacional de identidad, verá diez caracteres entre los símbolos ""<<<<<" Estos serán los caracteres que debe ingresar.

Paso 2

DAZN reconocerá su código DNI y confirmará de inmediato si tiene o no 18 años.

Aparecerá una ventana emergente informándole que su edad ha sido verificada correctamente y tendrá que hacer clic en 'Continuar'. Ahora, hay que elegir un PIN personal de cuatro dígitos para mostrar contenido para mayores de 18 años.

Ingrese el código PIN dos veces y presione “Crear ahora”. El servicio le notificará automáticamente de que el PIN se ha creado correctamente y ahora puede utilizarlo para acceder al contenido.

Escriba el PIN

¿Hay que introducir siempre un PIN para ver estos deportes? Sí. No se pueden crear múltiples perfiles. No tendrá más remedio que ingresar el PIN cada vez que quiera ver deportes para mayores de 18 años.

Restablecer el código PIN

Si olvida su PIN, no pasa nada, porque puede restablecerlo. Simplemente hay que seguir los mismos pasos que para configurarlo por primera vez:

Configuración

Control parental

'Restablecer PIN’

Siga los pasos 1 y 2 que explicamos anteriormente, con los números del DNI y cambie el código PIN por otro que pueda recordar.

Si por cualquier motivo necesita ayuda para configurar su código, puede contactar con DAZN mediante el teléfono que encontrará aquí.